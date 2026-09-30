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Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал
Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал - 30.09.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал
Акционеры микрокредитной компании (МКК) "Займер" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за прошлый квартал - в размере 4,86 рубля на акцию,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:58+0300
2026-09-30T10:58+0300
акции
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финансы
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры микрокредитной компании (МКК) "Займер" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за прошлый квартал - в размере 4,86 рубля на акцию, сообщает компания. "Двадцать девятого сентября 2026 года акционеры ПАО МКК "Займер" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов за второй квартал 2026 года в размере 486 миллионов рублей, в соответствии с рекомендацией совета директоров. На дивиденды будет направлено около 100% чистой прибыли периода, или 4 рубля 86 копеек на каждую акцию", - говорится в релизе. "За выплату дивидендов было отдано 86 363 640 голосов акционеров, что составляет 99,9998% голосов акционеров, принявших участие в голосовании", - уточняется там. Отмечается, что последний день покупки акций "Займера" для получения этих дивидендов – 8 октября. Реестр будет закрыт 10 октября. Затем, согласно решению акционеров, выплаты дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим произойдут не позднее 23 октября, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 ноября. В "Займере" напомнили, что дивидендная политика компании подразумевает ежеквартальную выплату не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. "По итогам четырех кварталов 2025 года акционеры "Займера" одобрили суммарные выплаты в размере 27 рублей 29 копеек на каждую акцию, что соответствует годовой дивидендной доходности около 19%", - заключается в релизе.
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акции, рынок, финансы
Акции, Рынок, Финансы
10:58 30.09.2026
 
Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал

Акционеры "Займера" приняли решение выплатить дивиденды в размере 4,86 рубля на акцию

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры микрокредитной компании (МКК) "Займер" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за прошлый квартал - в размере 4,86 рубля на акцию, сообщает компания.
"Двадцать девятого сентября 2026 года акционеры ПАО МКК "Займер" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов за второй квартал 2026 года в размере 486 миллионов рублей, в соответствии с рекомендацией совета директоров. На дивиденды будет направлено около 100% чистой прибыли периода, или 4 рубля 86 копеек на каждую акцию", - говорится в релизе.
"За выплату дивидендов было отдано 86 363 640 голосов акционеров, что составляет 99,9998% голосов акционеров, принявших участие в голосовании", - уточняется там.
Отмечается, что последний день покупки акций "Займера" для получения этих дивидендов – 8 октября. Реестр будет закрыт 10 октября.
Затем, согласно решению акционеров, выплаты дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим произойдут не позднее 23 октября, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 ноября.
В "Займере" напомнили, что дивидендная политика компании подразумевает ежеквартальную выплату не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов.
"По итогам четырех кварталов 2025 года акционеры "Займера" одобрили суммарные выплаты в размере 27 рублей 29 копеек на каждую акцию, что соответствует годовой дивидендной доходности около 19%", - заключается в релизе.
 
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