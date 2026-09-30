https://1prime.ru/20260930/aktsionery-873795768.html

Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал

Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал - 30.09.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Займера" выплатили дивиденды за прошлый квартал

Акционеры микрокредитной компании (МКК) "Займер" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за прошлый квартал - в размере 4,86 рубля на акцию,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:58+0300

2026-09-30T10:58+0300

2026-09-30T10:58+0300

акции

рынок

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873795768.jpg?1790755132

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры микрокредитной компании (МКК) "Займер" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за прошлый квартал - в размере 4,86 рубля на акцию, сообщает компания. "Двадцать девятого сентября 2026 года акционеры ПАО МКК "Займер" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов за второй квартал 2026 года в размере 486 миллионов рублей, в соответствии с рекомендацией совета директоров. На дивиденды будет направлено около 100% чистой прибыли периода, или 4 рубля 86 копеек на каждую акцию", - говорится в релизе. "За выплату дивидендов было отдано 86 363 640 голосов акционеров, что составляет 99,9998% голосов акционеров, принявших участие в голосовании", - уточняется там. Отмечается, что последний день покупки акций "Займера" для получения этих дивидендов – 8 октября. Реестр будет закрыт 10 октября. Затем, согласно решению акционеров, выплаты дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим произойдут не позднее 23 октября, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 ноября. В "Займере" напомнили, что дивидендная политика компании подразумевает ежеквартальную выплату не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. "По итогам четырех кварталов 2025 года акционеры "Займера" одобрили суммарные выплаты в размере 27 рублей 29 копеек на каждую акцию, что соответствует годовой дивидендной доходности около 19%", - заключается в релизе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, финансы