Геополитика вновь правит рынком

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Надежды на возобновление российско-американских переговоров по украинскому урегулированию вернули покупателей на рынок акций во вторник. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил договоренность о новом раунде переговоров, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,83%, до 2264,86 пункта, индекс РТС поднялся на 0,80%, до 845,07 пункта. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,29% на фоне ухудшения ожиданий по траектории ключевой ставки. На сегодняшний день сохранение ставки на уровне 14% в конце 2026 года и пересмотр вверх диапазона на 2027 год представляется весьма реалистичным сценарием, который не внушает оптимизма инвесторам.Нефтяной рынок развернулся вниз: котировки нефти марки Brent упали на 2,21%, до 103,89 доллара за баррель после утреннего роста выше 107 долларов за баррель. Причиной стали переговоры США и Ирана через посредников и возобновление поставок из Саудовской Аравии через порт Янбу. Впрочем, Тегеран угрожает нарушить поставки в случае нападения США, поэтому при новом витке эскалации котировки быстро вернутся выше 107 долларов.Котировки акций "Самолета" резко упали после сообщения Национального расчетного депозитария о ненадлежащем исполнении обязательства по погашению выпуска облигаций. Компания объяснила задержку техническими причинами и рассчиталась по выпуску на следующий день. Рынок с предельной осторожностью смотрит на бумаги девелопера и реагирует эмоционально бурно, несмотря на фактическое исполнение обязательств компанией. Еще одним фактором, который усилил негатив в акциях компании, стало сокращение доли казахстанского фонда Fonte Capital в капитале девелопера с 18% до 5%. Мы придерживаемся осторожного взгляда на акции застройщика и не исключаем сохранения повышенной волатильности в его бумагах в будущем.Акции "ВИ.ру" оказались под давлением после того, как совет директоров компании одобрил выкуп бумаг объемом до 500 миллионов рублей. Падение котировок объясняется разочарованием инвесторов в параметрах программы, а не самим фактом выкупа. Приобретенные акции не будут погашены — их направят на долгосрочную мотивацию сотрудников. К тому же сумма выкупа небольшая — около 1,4% текущей капитализации, и решение не обязывает компанию выкупить весь заявленный объем.Мы полагаем, что рынок продолжит консолидироваться в узком диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании геополитических новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный прогноз.Наталия Пырьева, директор аналитического департамента "Цифра брокер"
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Надежды на возобновление российско-американских переговоров по украинскому урегулированию вернули покупателей на рынок акций во вторник. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил договоренность о новом раунде переговоров, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,83%, до 2264,86 пункта, индекс РТС поднялся на 0,80%, до 845,07 пункта. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,29% на фоне ухудшения ожиданий по траектории ключевой ставки. На сегодняшний день сохранение ставки на уровне 14% в конце 2026 года и пересмотр вверх диапазона на 2027 год представляется весьма реалистичным сценарием, который не внушает оптимизма инвесторам.
Нефтяной рынок развернулся вниз: котировки нефти марки Brent упали на 2,21%, до 103,89 доллара за баррель после утреннего роста выше 107 долларов за баррель. Причиной стали переговоры США и Ирана через посредников и возобновление поставок из Саудовской Аравии через порт Янбу. Впрочем, Тегеран угрожает нарушить поставки в случае нападения США, поэтому при новом витке эскалации котировки быстро вернутся выше 107 долларов.
Котировки акций "Самолета" резко упали после сообщения Национального расчетного депозитария о ненадлежащем исполнении обязательства по погашению выпуска облигаций. Компания объяснила задержку техническими причинами и рассчиталась по выпуску на следующий день. Рынок с предельной осторожностью смотрит на бумаги девелопера и реагирует эмоционально бурно, несмотря на фактическое исполнение обязательств компанией. Еще одним фактором, который усилил негатив в акциях компании, стало сокращение доли казахстанского фонда Fonte Capital в капитале девелопера с 18% до 5%. Мы придерживаемся осторожного взгляда на акции застройщика и не исключаем сохранения повышенной волатильности в его бумагах в будущем.
Акции "ВИ.ру" оказались под давлением после того, как совет директоров компании одобрил выкуп бумаг объемом до 500 миллионов рублей. Падение котировок объясняется разочарованием инвесторов в параметрах программы, а не самим фактом выкупа. Приобретенные акции не будут погашены — их направят на долгосрочную мотивацию сотрудников. К тому же сумма выкупа небольшая — около 1,4% текущей капитализации, и решение не обязывает компанию выкупить весь заявленный объем.
Мы полагаем, что рынок продолжит консолидироваться в узком диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании геополитических новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный прогноз.
Наталия Пырьева, директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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