Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Геополитика вновь правит рынком - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/analitik-873792678.html
Геополитика вновь правит рынком
Геополитика вновь правит рынком - 30.09.2026, ПРАЙМ
Геополитика вновь правит рынком
Надежды на возобновление российско-американских переговоров по украинскому урегулированию вернули покупателей на рынок акций во вторник. Министр иностранных дел | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:56+0300
2026-09-30T09:56+0300
рынок
сша
сергей лавров
мосбиржа
рфпи
ртс
кирилл дмитриев
иран
вашингтон
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873792678.jpg?1790751362
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Надежды на возобновление российско-американских переговоров по украинскому урегулированию вернули покупателей на рынок акций во вторник. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил договоренность о новом раунде переговоров, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,83%, до 2264,86 пункта, индекс РТС поднялся на 0,80%, до 845,07 пункта. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,29% на фоне ухудшения ожиданий по траектории ключевой ставки. На сегодняшний день сохранение ставки на уровне 14% в конце 2026 года и пересмотр вверх диапазона на 2027 год представляется весьма реалистичным сценарием, который не внушает оптимизма инвесторам.Нефтяной рынок развернулся вниз: котировки нефти марки Brent упали на 2,21%, до 103,89 доллара за баррель после утреннего роста выше 107 долларов за баррель. Причиной стали переговоры США и Ирана через посредников и возобновление поставок из Саудовской Аравии через порт Янбу. Впрочем, Тегеран угрожает нарушить поставки в случае нападения США, поэтому при новом витке эскалации котировки быстро вернутся выше 107 долларов.Котировки акций "Самолета" резко упали после сообщения Национального расчетного депозитария о ненадлежащем исполнении обязательства по погашению выпуска облигаций. Компания объяснила задержку техническими причинами и рассчиталась по выпуску на следующий день. Рынок с предельной осторожностью смотрит на бумаги девелопера и реагирует эмоционально бурно, несмотря на фактическое исполнение обязательств компанией. Еще одним фактором, который усилил негатив в акциях компании, стало сокращение доли казахстанского фонда Fonte Capital в капитале девелопера с 18% до 5%. Мы придерживаемся осторожного взгляда на акции застройщика и не исключаем сохранения повышенной волатильности в его бумагах в будущем.Акции "ВИ.ру" оказались под давлением после того, как совет директоров компании одобрил выкуп бумаг объемом до 500 миллионов рублей. Падение котировок объясняется разочарованием инвесторов в параметрах программы, а не самим фактом выкупа. Приобретенные акции не будут погашены — их направят на долгосрочную мотивацию сотрудников. К тому же сумма выкупа небольшая — около 1,4% текущей капитализации, и решение не обязывает компанию выкупить весь заявленный объем.Мы полагаем, что рынок продолжит консолидироваться в узком диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании геополитических новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный прогноз.Наталия Пырьева, директор аналитического департамента "Цифра брокер"
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0a/870673988_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_d1e11db297b299f9f2986080799e3230.jpg
Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0a/870673988_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_d1e11db297b299f9f2986080799e3230.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, сергей лавров, мосбиржа, рфпи, ртс, кирилл дмитриев, иран, вашингтон, мнения аналитиков
Рынок, США, Сергей Лавров, Мосбиржа, РФПИ, РТС, Кирилл Дмитриев, ИРАН, ВАШИНГТОН, Мнения аналитиков
09:56 30.09.2026
 
Геополитика вновь правит рынком

Индекс Мосбиржи вырос до 2264 пунктов, Brent упал до 103,89, "Самолет" просел

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Глава аналитического департамента Цифра брокер Пырьева Наталия
Наталия Пырьева
глава аналитического департамента "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Надежды на возобновление российско-американских переговоров по украинскому урегулированию вернули покупателей на рынок акций во вторник. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил договоренность о новом раунде переговоров, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,83%, до 2264,86 пункта, индекс РТС поднялся на 0,80%, до 845,07 пункта. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,29% на фоне ухудшения ожиданий по траектории ключевой ставки. На сегодняшний день сохранение ставки на уровне 14% в конце 2026 года и пересмотр вверх диапазона на 2027 год представляется весьма реалистичным сценарием, который не внушает оптимизма инвесторам.
Нефтяной рынок развернулся вниз: котировки нефти марки Brent упали на 2,21%, до 103,89 доллара за баррель после утреннего роста выше 107 долларов за баррель. Причиной стали переговоры США и Ирана через посредников и возобновление поставок из Саудовской Аравии через порт Янбу. Впрочем, Тегеран угрожает нарушить поставки в случае нападения США, поэтому при новом витке эскалации котировки быстро вернутся выше 107 долларов.
Котировки акций "Самолета" резко упали после сообщения Национального расчетного депозитария о ненадлежащем исполнении обязательства по погашению выпуска облигаций. Компания объяснила задержку техническими причинами и рассчиталась по выпуску на следующий день. Рынок с предельной осторожностью смотрит на бумаги девелопера и реагирует эмоционально бурно, несмотря на фактическое исполнение обязательств компанией. Еще одним фактором, который усилил негатив в акциях компании, стало сокращение доли казахстанского фонда Fonte Capital в капитале девелопера с 18% до 5%. Мы придерживаемся осторожного взгляда на акции застройщика и не исключаем сохранения повышенной волатильности в его бумагах в будущем.
Акции "ВИ.ру" оказались под давлением после того, как совет директоров компании одобрил выкуп бумаг объемом до 500 миллионов рублей. Падение котировок объясняется разочарованием инвесторов в параметрах программы, а не самим фактом выкупа. Приобретенные акции не будут погашены — их направят на долгосрочную мотивацию сотрудников. К тому же сумма выкупа небольшая — около 1,4% текущей капитализации, и решение не обязывает компанию выкупить весь заявленный объем.
Мы полагаем, что рынок продолжит консолидироваться в узком диапазоне 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании геополитических новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный прогноз.
Наталия Пырьева, директор аналитического департамента "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
РынокСШАСергей ЛавровМосбиржаРФПИРТСКирилл ДмитриевИРАНВАШИНГТОНМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала