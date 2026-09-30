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Финансовые итоги сентября: рубль выдержал давление - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Финансовые итоги сентября: рубль выдержал давление
Финансовые итоги сентября: рубль выдержал давление - 30.09.2026, ПРАЙМ
Финансовые итоги сентября: рубль выдержал давление
В начале октября нас ожидает, скорее всего, продолжение колебаний курсов доллара и евро в пределах диапазонов 82,5–87,3 рубля и 94,2–99,5 рубля соответственно... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:59+0300
2026-09-30T09:59+0300
мнения аналитиков
рынок
ближний восток
минфин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В начале октября нас ожидает, скорее всего, продолжение колебаний курсов доллара и евро в пределах диапазонов 82,5–87,3 рубля и 94,2–99,5 рубля соответственно. Торги юанем продолжатся также в коридоре 12,25–12,9 рубля. Давление на российскую национальную валюту может оказать завершение сентябрьского налогового периода вкупе с продолжающимися покупками иностранной валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Однако дорогая нефть (баррель Urals торгуется выше 110 долларов) и ключевая ставка ЦБ на уровне 14% сохраняют привлекательность рубля и укрепляют баланс на рынке.На текущей неделе мы ожидаем диапазон в 4000–4350 долларов за тройскую унцию золота и 56–65 долларов за унцию серебра. Фактор сильного доллара и ужесточение денежно-кредитной политики основных мировых центробанков сегодня оказывают давление на рынок драгметаллов.Тренд роста на мировом рынке нефти сохраняется на фоне событий на Ближнем Востоке. Декабрьские котировки нефти марки Brent сосредоточены в торговых границах 93–109 долларов за баррель, российская Urals на этой неделе, скорее всего, продолжит колебаться в диапазоне 100–120 долларов.Биткоин немного откатился вслед за ростом доходностей облигаций и падением фондовых индексов. Доходность 10-летних казначейских облигаций пробила 5,2%, создавая конкуренцию рисковым активам. Дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания и влияет на прогнозы по ставке ФРС США. Закрепление цены биткоина выше 84 400 долларов заметно улучшит краткосрочную картину и вновь откроет путь к тестированию 85 000 долларов к началу октября.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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96
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мнения аналитиков, рынок, ближний восток, минфин, сша, финансы
Мнения аналитиков, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Минфин, США, Финансы
09:59 30.09.2026
 
Финансовые итоги сентября: рубль выдержал давление

Рубль сохраняет привлекательность на фоне нефти выше 110 и ставки 14%

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В начале октября нас ожидает, скорее всего, продолжение колебаний курсов доллара и евро в пределах диапазонов 82,5–87,3 рубля и 94,2–99,5 рубля соответственно. Торги юанем продолжатся также в коридоре 12,25–12,9 рубля. Давление на российскую национальную валюту может оказать завершение сентябрьского налогового периода вкупе с продолжающимися покупками иностранной валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Однако дорогая нефть (баррель Urals торгуется выше 110 долларов) и ключевая ставка ЦБ на уровне 14% сохраняют привлекательность рубля и укрепляют баланс на рынке.
На текущей неделе мы ожидаем диапазон в 4000–4350 долларов за тройскую унцию золота и 56–65 долларов за унцию серебра. Фактор сильного доллара и ужесточение денежно-кредитной политики основных мировых центробанков сегодня оказывают давление на рынок драгметаллов.
Тренд роста на мировом рынке нефти сохраняется на фоне событий на Ближнем Востоке. Декабрьские котировки нефти марки Brent сосредоточены в торговых границах 93–109 долларов за баррель, российская Urals на этой неделе, скорее всего, продолжит колебаться в диапазоне 100–120 долларов.
Биткоин немного откатился вслед за ростом доходностей облигаций и падением фондовых индексов. Доходность 10-летних казначейских облигаций пробила 5,2%, создавая конкуренцию рисковым активам. Дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания и влияет на прогнозы по ставке ФРС США. Закрепление цены биткоина выше 84 400 долларов заметно улучшит краткосрочную картину и вновь откроет путь к тестированию 85 000 долларов к началу октября.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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