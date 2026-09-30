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Рынок упал–отжался - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок упал–отжался
Рынок упал–отжался - 30.09.2026, ПРАЙМ
Рынок упал–отжался
Индекс Мосбиржи по негативной тенденции прошлой пятницы и слабого понедельника из-за анонса роста налогов и во вторник сначала падал — в моменте был пролив... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:41+0300
2026-09-30T11:41+0300
рынок
михаил зельцер
втб
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
мнения аналитиков
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по негативной тенденции прошлой пятницы и слабого понедельника из-за анонса роста налогов и во вторник сначала падал — в моменте был пролив курса под 2225 пунктов, но по итогам сессии удалось выкупить всю просадку — было по 2274 пункта, а закрытие над 2260 пунктов. Волатильность возросла, но сентябрьский боковик продолжается — для выхода из консолидации не хватает драйверов: если снова будет геополитический негатив, то бенчмарк прольется на поддержку 2200 пунктов, а при продолжении переговорного процесса индекс акций может вернуться на 2300 пунктов и даже выше. Второй позитивный сценарий на начало октября нам нравится больше.Сильнее рынка во вторник — акции Мосбиржи (+3%). Курс вернулся выше 150 рублей и даже тестировал 152 рубля, а если еще выше, то там уже может к 158 рублям. Это краткосрочно, а долгосрочная оценка на 170 рублей. Фактор роста курса — факт остановки мягкого цикла ЦБ, поскольку корпорация получает больше доходов от высокой стоимости фондирования.Слабее рынка вчера — акции ВТБ (-1,5%). В понедельник там был скачок на +3%, а во вторник курс оказался в аутсайдерах — ранний подъем был чисто спекулятивный в ожидании отчетности банка за 8 месяцев, а по факту публикации результатов корпорации на рынке прокатилась волна фиксации. Курс на 52 рубля крайне низок относительно фундаментальных 65 рублей, но это объясняется неопределенностью с нормой дивидендов, по большой допэмиссии и с сотрудничеством с маркетплейсами.Рубль завершает сентябрь небольшим укреплением после сильного летнего обвала на 20%. Курсы инвалют со своих пиков откатили на 2–4% и ушли в консолидацию: доллар уже не 87, а у 84,4, евро из-под 101 упал к 96, а курс юаня был по 13, а теперь на 12,5. И в начале октября ожидается боковик курсов на фоне противоположных факторов влияния — пауза ЦБ выступает за рубль, а корректировка цены отсечения барреля по бюджетному механизму играет за инвалюты.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
рынок, михаил зельцер, втб, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", мнения аналитиков
Рынок, Михаил Зельцер, ВТБ, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Мнения аналитиков
11:41 30.09.2026
 
Рынок упал–отжался

Индекс Мосбиржи закрылся выше 2260 пунктов, акции Мосбиржи выросли на 3%

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по негативной тенденции прошлой пятницы и слабого понедельника из-за анонса роста налогов и во вторник сначала падал — в моменте был пролив курса под 2225 пунктов, но по итогам сессии удалось выкупить всю просадку — было по 2274 пункта, а закрытие над 2260 пунктов. Волатильность возросла, но сентябрьский боковик продолжается — для выхода из консолидации не хватает драйверов: если снова будет геополитический негатив, то бенчмарк прольется на поддержку 2200 пунктов, а при продолжении переговорного процесса индекс акций может вернуться на 2300 пунктов и даже выше. Второй позитивный сценарий на начало октября нам нравится больше.
Сильнее рынка во вторник — акции Мосбиржи (+3%). Курс вернулся выше 150 рублей и даже тестировал 152 рубля, а если еще выше, то там уже может к 158 рублям. Это краткосрочно, а долгосрочная оценка на 170 рублей. Фактор роста курса — факт остановки мягкого цикла ЦБ, поскольку корпорация получает больше доходов от высокой стоимости фондирования.
Слабее рынка вчера — акции ВТБ (-1,5%). В понедельник там был скачок на +3%, а во вторник курс оказался в аутсайдерах — ранний подъем был чисто спекулятивный в ожидании отчетности банка за 8 месяцев, а по факту публикации результатов корпорации на рынке прокатилась волна фиксации. Курс на 52 рубля крайне низок относительно фундаментальных 65 рублей, но это объясняется неопределенностью с нормой дивидендов, по большой допэмиссии и с сотрудничеством с маркетплейсами.
Рубль завершает сентябрь небольшим укреплением после сильного летнего обвала на 20%. Курсы инвалют со своих пиков откатили на 2–4% и ушли в консолидацию: доллар уже не 87, а у 84,4, евро из-под 101 упал к 96, а курс юаня был по 13, а теперь на 12,5. И в начале октября ожидается боковик курсов на фоне противоположных факторов влияния — пауза ЦБ выступает за рубль, а корректировка цены отсечения барреля по бюджетному механизму играет за инвалюты.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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