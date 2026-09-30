https://1prime.ru/20260930/analitiki-873827617.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и снижения рубля

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и снижения рубля - 30.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и снижения рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за октябрь российского рынка акций и снижения рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T23:15+0300

2026-09-30T23:15+0300

2026-09-30T23:15+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за октябрь российского рынка акций и снижения рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующий месяц вырастет на 1,1%, до 2292 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 1 доллар и составит 99,2 доллара за баррель, курс евро на форексе не изменится и составит 1,133 доллара, инфляция в России за октябрь составит 1,1%, а цена золота вырастет на 17 долларов за тройскую унцию - до 4200 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за октябрь вырастет на 24 копейки и составит 12,61 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 49 копеек, до 84,92 рубля, евро - на 57 копеек, до 96,63 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Мировые рынки остаются под давлением геополитики, которая сохраняет повышенный уровень нефтяных цен и удерживает инфляционные ожидания в развитых странах на высоком уровне. С учетом того, что в октябре не ожидается прорыва в переговорах между США и Ираном, высокие цены на нефть и автомобильное топливо будут ключевой темой для инвесторов", - делится Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Сейчас рынок закладывает еще одно повышение размера базовой процентной ставки ФРС в текущем году, отмечает он. "Из внешних факторов выделяем геополитические новости и цены на нефть, от которых зависят экспортная выручка и курс рубля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Нефтяникам дорогая нефть и ослабление рубля могут увеличить рублевую экспортную выручку, отметил он. "В октябре глобальные центральные банки в основном продолжат ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на более высокую динамику экономического роста и сохраняющиеся проинфляционные риски. ФРС США пока демонстрирует нежелание повышать учетную ставку, однако поступающие данные с рынка труда могут в конце концов вынудить ее пойти на дополнительное повышение", - рассказал Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку и может вновь ужесточить сигнал на фоне на более высокой траектории повышения, добавил он. "В октябре динамика рынка акций, по нашим оценкам, будет преимущественно определяться информационным фоном, влияющим на ожидания относительно внешнеполитического взаимодействия", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "В следующем месяце мировые рынки продолжат пребывать во власти геополитических вводных. В целом риски повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке видятся существенными, что вновь уведет фьючерсы Brent выше отметок в $100/барр. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему падению стоимости государственных облигаций стран с развитыми рынками, что окажет давление и на рынки акций", - делится Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В этом контексте повышенного внимания будет заслуживать решение ФРС по ставке, которое будет объявлено 28 октября, добавил он. Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер" ожидает, что в течение октября инвесторы будут следить за новостями по геополитике, которые останутся главным источником неопределенности и будут влиять на аппетит к риску. РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ На российском валютном рынке ожидается умеренное движение курса рубля с потенциальным ослаблением, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". В условиях сохранения текущей геополитической динамики, поддерживающей спрос на иностранную валюту, стабилизирующим фактором для рубля может выступить увеличение предложения валюты со стороны экспортеров, обусловленное высокими ценами на нефть, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "При этом спрос со стороны импортеров, вероятно, останется умеренным на фоне сдержанных темпов экономического роста и отдельных отраслевых ограничений", - добавляет он. С учетом того, что к экспортерам с временным лагом может начать приходить повышенная валютная выручка, курс юаня может попробовать закрепиться внутри диапазона в 12,2-12,4 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В октябре пока ожидается боковик по курсу валют к рублю на фоне противоречивых факторов, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Продолжается пауза ЦБ в снижении ключевой ставки, но ожидается снижение цены отсечения по нефти в бюджетном механизме. Поэтому курсы инвалют могут остаться недалеко от текущих: доллар в диапазоне 84-85 рублей, евро в районе 96-97 рублей, а юань в области 12,5 рубля", - оценивает он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ Вишневский прогнозирует, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2150-2350 пунктов, а рынок сохранит консолидационный характер. "С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС, хотя и остаются в долгосрочных нисходящих трендах, не оставляют попыток роста. Ближайшее важное сопротивление для рублевого индикатора расположено на сентябрьском пике 2382 пункта, где проходит также линия медвежьего тренда: стабилизация выше может предвещать движение в район 2600 пунктов (пики с конца мая, а также верхняя полоса Боллинджера недельного графика)", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В то же время неспособность преодолеть указанную отметку будет сигнализировать о рисках возвращения в район годовых минимумов и пробоя 2000 пунктов, отметила она. "В случае достижения прогресса в переговорном процессе индекс Мосбиржи способен с легкостью преодолеть отметки в 2300 пунктов. А ближе к концу предстоящего месяца фокус инвесторов сместится на опорное заседание ЦБ РФ, интерес на котором будут представлять не только решение по ключевой ставке, но и среднесрочные прогнозы регулятора", - делится Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Перспективы движения индекса Мосбиржи оцениваются со сдержанным оптимизмом: вероятны попытки возвращения индикатора выше отметки 2300 пунктов. При сохранении высокого уровня экономической и геополитической неопределенности спрос на бумаги российских "голубых фишек", вероятно, останется дифференцированным", - прогнозирует Локтюхов из ПСБ. Важно, что индекс в сентябре смог прорваться выше годового даунтренда, а значит, в октябре есть шанс технического маневра бенчмарка выше и снова на пики сентября - область 2380 пунктов", - заключает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, индексы, сша, иран, ближний восток, евгений локтюхов, михаил зельцер, владимир евстифеев, мосбиржа, псб, "бкс мир инвестиций"