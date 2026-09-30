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Apple в октябре "наконец-то" выйдет на рынок устройств для "умного" дома

Apple в октябре "наконец-то" выйдет на рынок устройств для "умного" дома - 30.09.2026, ПРАЙМ

Apple в октябре "наконец-то" выйдет на рынок устройств для "умного" дома

Американская корпорация Apple в октябре "наконец-то" планирует выйти на рынок устройств для "умного" дома, сообщает информационное агентство Блумберг. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:33+0300

2026-09-30T16:33+0300

2026-09-30T16:33+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple в октябре "наконец-то" планирует выйти на рынок устройств для "умного" дома, сообщает информационное агентство Блумберг. "Apple Inc. планирует наконец выйти на рынок устройств для "умного" дома 13 октября", - говорится в сообщении. Так, в центре этой стратегии находится устройство для "умного" дома" под кодовым названием J490, сообщили агентству осведомленные источники. Анонимные собеседники агентства отметили, что устройство будет представлять собой квадратный экран со стороной примерно 15 сантиметров. Также оно сможет распознавать, кто с ним разговаривает, и отображать персонализированную информацию, сообщает агентство. Компания вместе с тем планирует анонсировать первое обновление "умной" колонки Home Pod Mini с момента дебюта этого устройства в 2020 году и новую телевизионную приставку - впервые с 2022 года, говорится в материале. Новые Home Pod Mini и Apple TV сохранят дизайн, но будут оснащены более быстрыми процессорами для поддержки более мощных моделей искусственного интеллекта Siri, сообщили источники. При этом колонка будет представлен в новых цветах, включая зеленый и розовый. В перспективе Apple планирует обновить и свою более крупную колонку Home Pod, также сообщает агентство. Представитель Apple отказался от комментариев Блумбергу. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством смартфонов iPhone, компьютеров и ноутбуков Mac, а также планшетов, "умных" часов, наушников, аудиоэлектроники и других устройств. Также владеет рядом цифровых сервисов.

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технологии, apple