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Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30%
Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30%
Формат путешествий с животными становится важным для самостоятельных российских туристов при путешествиях по стране, запрос на отдых вместе с питомцами вырос на | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:31+0300
2026-09-30T14:33+0300
туризм
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Формат путешествий с животными становится важным для самостоятельных российских туристов при путешествиях по стране, запрос на отдых вместе с питомцами вырос на 30%, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. "Вот этот фактор путешествий с животными, он становится очень важным. Вот этот фильтр путешествий с животными (показал рост - ред.) на 30% за год", - сказал Брагин на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ. Он отметил, что в АТАГ фиксируют и спрос на инклюзивный туризм. "Мы увидели за последний год рост популярности вот этого фильтра "Доступная среда" на 40-43%", - добавил он.
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192
40
192
40
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туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
14:31 30.09.2026 (обновлено: 14:33 30.09.2026)
 
Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30%

Брагин: спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Формат путешествий с животными становится важным для самостоятельных российских туристов при путешествиях по стране, запрос на отдых вместе с питомцами вырос на 30%, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
"Вот этот фактор путешествий с животными, он становится очень важным. Вот этот фильтр путешествий с животными (показал рост - ред.) на 30% за год", - сказал Брагин на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ.
Он отметил, что в АТАГ фиксируют и спрос на инклюзивный туризм. "Мы увидели за последний год рост популярности вот этого фильтра "Доступная среда" на 40-43%", - добавил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯ
 
 
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