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Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30%

Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Спрос россиян на размещение в отелях с животными летом вырос на 30%

Формат путешествий с животными становится важным для самостоятельных российских туристов при путешествиях по стране, запрос на отдых вместе с питомцами вырос на | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:31+0300

2026-09-30T14:31+0300

2026-09-30T14:33+0300

туризм

бизнес

россия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Формат путешествий с животными становится важным для самостоятельных российских туристов при путешествиях по стране, запрос на отдых вместе с питомцами вырос на 30%, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. "Вот этот фактор путешествий с животными, он становится очень важным. Вот этот фильтр путешествий с животными (показал рост - ред.) на 30% за год", - сказал Брагин на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ. Он отметил, что в АТАГ фиксируют и спрос на инклюзивный туризм. "Мы увидели за последний год рост популярности вот этого фильтра "Доступная среда" на 40-43%", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия