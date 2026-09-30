https://1prime.ru/20260930/aviaperevozki-873813463.html

Общие пассажирские авиаперевозки в мире в августе сократились на 0,8%

Общие пассажирские авиаперевозки в мире в августе сократились на 0,8% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Общие пассажирские авиаперевозки в мире в августе сократились на 0,8%

Общие пассажирские авиаперевозки в мире в августе сократились на 0,8%, в основном за счет падения показателя Ближнего Востока, сообщается в пресс-релизе... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:18+0300

2026-09-30T16:18+0300

2026-09-30T16:18+0300

бизнес

ближний восток

латинская америка

африка

iata

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Общие пассажирские авиаперевозки в мире в августе сократились на 0,8%, в основном за счет падения показателя Ближнего Востока, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С учетом сезонных колебаний показатель опустился на 0,7% в годовом выражении, при этом не изменившись по отношению к июлю, также указывается в сообщении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период снизился на 0,9%, внутренних - на 0,5%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) составил 83,6%. Глобальный спрос на авиаперевозки сократился, поскольку динамика восстановления показателей авиакомпаний Ближнего Востока прервалась, приводится в релизе комментарий главного экономиста IATA Мэри Оуэнз-Томсен (Marie Owens Thomsen). Так, если рост был зафиксирован в августе в Латинской Америке и Карибском бассейне (+5,3%), Африке (+4,4%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1,4%) и Европе (+0,7%), то снижение наблюдалось в Северной Америке (-2,2%) и на Ближнем Востоке (-14,6%). "Без учета авиакомпаний Ближнего Востока спрос на авиаперевозки в августе вырос на 0,6% в годовом выражении, что вдвое ниже темпов, наблюдавшихся в июле", - также отмечает Оуэнз-Томсен. "В ближайшие месяцы станет ясно, корректируют ли путешественники, чья покупательная способность снизилась из-за роста цен на энергоносители, свой бюджет на поездки и могут ли они отказаться от путешествий из-за сложившейся нестабильности в мире", - заключает она.

ближний восток

латинская америка

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бизнес, ближний восток, латинская америка, африка, iata