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В Азербайджане представили монеты, посвященные Кельбаджару

В Азербайджане представили монеты, посвященные Кельбаджару - 30.09.2026, ПРАЙМ

В Азербайджане представили монеты, посвященные Кельбаджару

Азербайджанская государственная компания AzerGold представила четыре золотых и одну серебряную сувенирные монеты, посвященные городу Кельбаджару в Карабахе,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:30+0300

2026-09-30T13:30+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Азербайджанская государственная компания AzerGold представила четыре золотых и одну серебряную сувенирные монеты, посвященные городу Кельбаджару в Карабахе, сообщает Sputnik Азербайджан. "AzerGold представила новую коллекцию золотых и серебряных монет, посвященных Кельбаджару... Монеты изготовлены из азербайджанского золота и серебра 999,9 пробы. Золотые выпускаются весом 5, 10 и 20 граммов, серебряная — 20 граммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что центральным элементом оформления каждой из пяти монет стал узор старинного безворсового мафраша - коврового сундука для хранения постельных принадлежностей. На краях монет выполнено стилизованное изображение пчелиных сот, символизирующее древние традиции пчеловодства и знаменитый горный мед из Кельбаджарского района. Еще одной деталью являются 17 симметричных линий вверху и внизу монет, это отсылка к ладам саза - распространенного в Азербайджане струнного музыкального инструмента. В 2025 году та же компания выпустила сувенирные монеты из золота и серебра, посвященные Лачину - соседнему с Кельбаджаром районному центру, перешедшему под контроль Азербайджана в конце августа 2022 года. Кельбаджарский район находится в западной части Азербайджана у армянской границы, это один из самых высокогорных районов страны. Его территория расположена на высоте от 1,5 тысячи до 3,7 тысячи метров над уровнем моря в долине реки Тертер в пределах Малого Кавказа. С апреля 1993 года по ноябрь 2020 года район находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, власти которой объявили о самороспуске, после того как в сентябре 2023 года Азербайджан силой оружия полностью восстановил свою территориальную целостность. Административным центром района является город Кельбаджар, который в настоящее время отстраивается после боевых действий начала 90-х годов и долгого запустения. Кроме того, в горах идет строительство асфальтированной автодороги в Лачин.

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