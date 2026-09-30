https://1prime.ru/20260930/azerbajdzhan-873802488.html

В Азербайджане оценили стоимость разработки месторождения "Апшерон"

В Азербайджане оценили стоимость разработки месторождения "Апшерон" - 30.09.2026, ПРАЙМ

В Азербайджане оценили стоимость разработки месторождения "Апшерон"

Полномасштабная разработка месторождения "Апшерон" на Каспии потребует вложений на сумму 4,2 миллиарда долларов, заявил вице-президент Государственной нефтяной... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:36+0300

2026-09-30T13:36+0300

2026-09-30T13:36+0300

газ

каспий

каспийское море

абу-даби

socar

total

totalenergies

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873802488.jpg?1790764608

БАКУ, 30 сен – ПРАЙМ. Полномасштабная разработка месторождения "Апшерон" на Каспии потребует вложений на сумму 4,2 миллиарда долларов, заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов. "Проект полномасштабного освоения газоконденсатного месторождения "Апшерон" вышел на этап принятия окончательного инвестиционного решения, при этом совокупный объем капиталовложений оценивается приблизительно в 4,2 миллиарда долларов", - написал он на своей странице соцсети LinkedIn. По его словам, программа разработки включает в себя бурение четырех подводных эксплуатационных скважин, строительство многофазного морского трубопровода длиной порядка 142 километров, а также возведение новой перерабатывающей инфраструктуры в зоне Сангачал. "Получение "первого газа" намечено на 2029 год. Прогнозируется, что показатель извлечения газа на данном месторождении составит более 60%, что соответствует ведущим мировым стандартам в отрасли", - подчеркнул Гусейнов. Месторождение "Апшерон" было обнаружено азербайджанскими специалистами-геологами еще в 1960-х годах. Его газовые ресурсы оцениваются на уровне 350 миллиардов кубометров, что делает его вторым по масштабу газовым месторождением на Каспийском море - после "Шахдениза". Контракт на разработке "Апшерона" был заключен в 2009 году между французской корпорацией Total и SOCAR. 4 августа 2023 года состоялось подписание соглашения с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о приобретении ею 30%-ной доли в "Апшеронк". На данный момент компании SOCAR и TotalEnergies владеют равными долями - по 35% каждая.

каспий

каспийское море

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, каспий, каспийское море, абу-даби, socar, total, totalenergies