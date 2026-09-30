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Подтопление в Бангкоке привело к коллапсу системы обслуживания Thai Airway
Подтопление в Бангкоке привело к коллапсу системы обслуживания Thai Airway - 30.09.2026, ПРАЙМ
Подтопление в Бангкоке привело к коллапсу системы обслуживания Thai Airway
Подтопление, начавшееся в результате ливневых дождей в ряде районов Бангкока в прошлую субботу, вызвало многодневный коллапс системы обслуживания пассажиров... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:51+0300
2026-09-30T10:51+0300
2026-09-30T10:51+0300
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БАНГКОК, 30 сен – ПРАЙМ. Подтопление, начавшееся в результате ливневых дождей в ряде районов Бангкока в прошлую субботу, вызвало многодневный коллапс системы обслуживания пассажиров флагманской таиландской авиакомпании Thai Airways с отменой десятков рейсов и массовой задержкой багажа прибывших пассажиров, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда. "Причиной коллапса стала нехватка сотрудников авиакомпании в аэропорту Суваннапхум (Suwarnabhumi), так как более 300 работников Thai Airways, занятых в обслуживании вылетающих и прибывающих авиарейсов, не вышли на работу 26-28 сентября, потому что не смогли добраться до аэропорта из-за сильного подтопления в местах своего жительства", - сообщает телеканал. В период с субботы по вторник авиакомпания была вынуждена отменить или задержать до 30% своих авиарейсов, как внутренних, так и международных, а багаж пассажиров прибывших авиарейсов выдавался с опозданием до 10 часов с момента прибытия, говорится в сообщении. "Во вторник, 29 сентября в аэропорту все еще находилось более 5600 единиц невыданного багажа с рейсов, прибывших накануне. К среде этот багаж был полностью обработан и выдан пассажирам, однако задержки багажа с вновь прибывших рейсов пока продолжаются", - отмечает телеканал, добавляя, что в среду представители авиакомпании пообещали, что обработка багажа с рейсов Thai Airways, прибывающих в бангкокский аэропорт, полностью войдет в нормальный ритм к 1 октября. Ускорить обработку багажа помогла поддержка со стороны военно-воздушных сил Таиланда, направивших в аэропорт более 100 военнослужащих на замену гражданских специалистов, проживающих в сильно подтопленных районах таиландской столицы, сообщает Третий национальный телеканал. Причиной того, что именно сотрудники Thai Aiways, а не других авиакомпаний, не смогли попасть на работу из-за подтопления, могла быть связана с тем, что многие из них компактно проживают в коттеджных поселках в восточных пригородах Бангкока, где подтопление было наиболее сильным, пояснил в эфире телеканала один из экспертов, комментировавших ситуацию. "Многие работники авиакомпании живут в поселках, построенных при поддержке самой авиакомпании, в районах, располагающихся в 15-25 километрах от аэропорта Суваннапхум, и эти районы оказались затоплены на некоторых участках до полутора метров. В районе самого аэропорта подтопление было минимальным даже в субботу и воскресенье", - сказал он.
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бизнес, бангкок, таиланд
Подтопление в Бангкоке привело к коллапсу системы обслуживания Thai Airway
Подтопление в Бангкоке привело к коллапсу системы обслуживания пассажиров авиакомпании
БАНГКОК, 30 сен – ПРАЙМ. Подтопление, начавшееся в результате ливневых дождей в ряде районов Бангкока в прошлую субботу, вызвало многодневный коллапс системы обслуживания пассажиров флагманской таиландской авиакомпании Thai Airways с отменой десятков рейсов и массовой задержкой багажа прибывших пассажиров, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда.
"Причиной коллапса стала нехватка сотрудников авиакомпании в аэропорту Суваннапхум (Suwarnabhumi), так как более 300 работников Thai Airways, занятых в обслуживании вылетающих и прибывающих авиарейсов, не вышли на работу 26-28 сентября, потому что не смогли добраться до аэропорта из-за сильного подтопления в местах своего жительства", - сообщает телеканал.
В период с субботы по вторник авиакомпания была вынуждена отменить или задержать до 30% своих авиарейсов, как внутренних, так и международных, а багаж пассажиров прибывших авиарейсов выдавался с опозданием до 10 часов с момента прибытия, говорится в сообщении.
"Во вторник, 29 сентября в аэропорту все еще находилось более 5600 единиц невыданного багажа с рейсов, прибывших накануне. К среде этот багаж был полностью обработан и выдан пассажирам, однако задержки багажа с вновь прибывших рейсов пока продолжаются", - отмечает телеканал, добавляя, что в среду представители авиакомпании пообещали, что обработка багажа с рейсов Thai Airways, прибывающих в бангкокский аэропорт, полностью войдет в нормальный ритм к 1 октября.
Ускорить обработку багажа помогла поддержка со стороны военно-воздушных сил Таиланда
, направивших в аэропорт более 100 военнослужащих на замену гражданских специалистов, проживающих в сильно подтопленных районах таиландской столицы, сообщает Третий национальный телеканал.
Причиной того, что именно сотрудники Thai Aiways, а не других авиакомпаний, не смогли попасть на работу из-за подтопления, могла быть связана с тем, что многие из них компактно проживают в коттеджных поселках в восточных пригородах Бангкока
, где подтопление было наиболее сильным, пояснил в эфире телеканала один из экспертов, комментировавших ситуацию.
"Многие работники авиакомпании живут в поселках, построенных при поддержке самой авиакомпании, в районах, располагающихся в 15-25 километрах от аэропорта Суваннапхум, и эти районы оказались затоплены на некоторых участках до полутора метров. В районе самого аэропорта подтопление было минимальным даже в субботу и воскресенье", - сказал он.