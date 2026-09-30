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Более тысячи пассажиров застряли в транзитной зоне аэропорта в Бангкоке - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Более тысячи пассажиров застряли в транзитной зоне аэропорта в Бангкоке
Более тысячи пассажиров застряли в транзитной зоне аэропорта в Бангкоке - 30.09.2026, ПРАЙМ
Более тысячи пассажиров застряли в транзитной зоне аэропорта в Бангкоке
Более тысячи пассажиров авиакомпании Thai Airways застряли в транзитной зоне аэропорта Суваннапхум в Бангкоке после того как их дальнейшие рейсы из Бангкока... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:53+0300
2026-09-30T15:53+0300
бизнес
бангкок
таиланд
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БАНГКОК, 30 сен – ПРАЙМ. Более тысячи пассажиров авиакомпании Thai Airways застряли в транзитной зоне аэропорта Суваннапхум в Бангкоке после того как их дальнейшие рейсы из Бангкока были отменены в связи с последствиями сильного подтопления в столице Таиланда, сообщает в среду в информационном бюллетене Управление аэропортов Таиланда. "Сейчас в транзитной зоне находятся более тысячи пассажиров, прибывших в Бангкок рейсами авиакомпании Thai Airways транзитом в последние сутки, после того как их последующие рейсы из Бангкока были отменены авиакомпанией", - говорится в сообщении. Управление также сообщает, что дирекция аэропорта Суваннапхум и управление по туризму Таиланда раздают застрявшим пассажирам контейнеры с готовой едой и бутилированную питьевую воду. Коллапс системы обслуживания компании Thai Airways, много лет входящей в десятку мировых авиакомпаний с образцовым обслуживанием, начался в субботу 26 сентября после того, как значительные территории на востоке и севере Бангкока оказались залиты водой в результате четырехдневных сильных сезонных ливней. Сотни работников авиакомпании, проживающих в районах сильного подтопления в 15 – 25 километрах от аэропорта, не смогли добраться до своих рабочих мест ни на собственных автомобилях, ни городским транспортом, который в районах их проживания был полностью парализован. Помимо отмены рейсов застопорилась система обработки багажа пассажиров, прибывших рейсами авиакомпании. В воскресенье и понедельник багаж выдавался пассажирам через 8 – 10 часов после прибытия. Во вторник в аэропорту еще находилось более 5 600 не выданных пассажирам чемоданов и сумок, которые удалось обработать только к утру среды. При этом задержки с выдачей багажа продолжились и в среду, однако пассажиром пришлось ждать свой багаж не так долго, как в предыдущие дни. В среду авиакомпания Thai Airways объявила, что обработка багажа прибывающих пассажиров полностью вернется к нормальному ритму только к 1 октября.
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бизнес, бангкок, таиланд
Бизнес, БАНГКОК, ТАИЛАНД
15:53 30.09.2026
 
Более тысячи пассажиров застряли в транзитной зоне аэропорта в Бангкоке

Более тысячи пассажиров Thai Airways застряли в транзитной зоне аэропорта в Бангкоке

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БАНГКОК, 30 сен – ПРАЙМ. Более тысячи пассажиров авиакомпании Thai Airways застряли в транзитной зоне аэропорта Суваннапхум в Бангкоке после того как их дальнейшие рейсы из Бангкока были отменены в связи с последствиями сильного подтопления в столице Таиланда, сообщает в среду в информационном бюллетене Управление аэропортов Таиланда.
"Сейчас в транзитной зоне находятся более тысячи пассажиров, прибывших в Бангкок рейсами авиакомпании Thai Airways транзитом в последние сутки, после того как их последующие рейсы из Бангкока были отменены авиакомпанией", - говорится в сообщении.
Управление также сообщает, что дирекция аэропорта Суваннапхум и управление по туризму Таиланда раздают застрявшим пассажирам контейнеры с готовой едой и бутилированную питьевую воду.
Коллапс системы обслуживания компании Thai Airways, много лет входящей в десятку мировых авиакомпаний с образцовым обслуживанием, начался в субботу 26 сентября после того, как значительные территории на востоке и севере Бангкока оказались залиты водой в результате четырехдневных сильных сезонных ливней. Сотни работников авиакомпании, проживающих в районах сильного подтопления в 15 – 25 километрах от аэропорта, не смогли добраться до своих рабочих мест ни на собственных автомобилях, ни городским транспортом, который в районах их проживания был полностью парализован.
Помимо отмены рейсов застопорилась система обработки багажа пассажиров, прибывших рейсами авиакомпании. В воскресенье и понедельник багаж выдавался пассажирам через 8 – 10 часов после прибытия. Во вторник в аэропорту еще находилось более 5 600 не выданных пассажирам чемоданов и сумок, которые удалось обработать только к утру среды. При этом задержки с выдачей багажа продолжились и в среду, однако пассажиром пришлось ждать свой багаж не так долго, как в предыдущие дни.
В среду авиакомпания Thai Airways объявила, что обработка багажа прибывающих пассажиров полностью вернется к нормальному ритму только к 1 октября.
 
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