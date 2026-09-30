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Банк "Ак Барс" обжаловал отказ в аресте имущества сети АЗС "Трасса"
Банк "Ак Барс" обжаловал отказ в аресте имущества сети АЗС "Трасса" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Банк "Ак Барс" обжаловал отказ в аресте имущества сети АЗС "Трасса"
Казанский банк "Ак Барс" подал кассационную жалобу на судебные акты двух судов, которые отказали ему в аресте движимого и недвижимого имущества топливного... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:38+0300
2026-09-30T15:38+0300
2026-09-30T15:41+0300
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Казанский банк "Ак Барс" подал кассационную жалобу на судебные акты двух судов, которые отказали ему в аресте движимого и недвижимого имущества топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") и его расчетных счетов в пределах более 2,3 миллиарда рублей. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, жалоба на определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, 28 сентября поступила в арбитражный суд Московского округа. Банк запрашивал эти обеспечительные меры в деле по своему иску к "Евротрансу" о взыскании более 2,3 миллиарда рублей задолженности. Суды, однако, сочли ходатайство необоснованным. Иск поступил в суд в мае. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом к делу привлечено столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС". Предварительные слушания отложены на начало октября. "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса".
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Бизнес, Финансы, МОСКВА, Евротранс, Ак Барс, Сбербанк
Банк "Ак Барс" обжаловал отказ в аресте имущества сети АЗС "Трасса"
Банк "Ак Барс" обжаловал отказ в аресте имущества "Евротранса" на 2,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Казанский банк "Ак Барс" подал кассационную жалобу на судебные акты двух судов, которые отказали ему в аресте движимого и недвижимого имущества топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") и его расчетных счетов в пределах более 2,3 миллиарда рублей.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, жалоба на определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, 28 сентября поступила в арбитражный суд Московского округа.
Банк запрашивал эти обеспечительные меры в деле по своему иску к "Евротрансу" о взыскании более 2,3 миллиарда рублей задолженности. Суды, однако, сочли ходатайство необоснованным.
Иск поступил в суд в мае. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом к делу привлечено столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС". Предварительные слушания отложены на начало октября.
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса".