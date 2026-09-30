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Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам - 30.09.2026, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам после заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:24+0300

2026-09-30T17:24+0300

2026-09-30T17:26+0300

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ставки по вкладам

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам после заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку. "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, после заседания Банка России 11 сентября 2026 года средние ставки по вкладам выросли на всех сроках - от трех месяцев до трех лет", - говорится в сообщении. Наибольший прирост зафиксирован по вкладам на год и полтора года (+0,34 п.п.), за период с 11 по 30 сентября повышение ставок произвели девять банков, снижение – один. Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках по состоянию на 30 сентября достигает 19,00% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад), отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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