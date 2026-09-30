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Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам
Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам - 30.09.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам
Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам после заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:24+0300
2026-09-30T17:26+0300
банки
финансы
россия
банк россии
вклады
ставки по вкладам
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам после заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку. "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, после заседания Банка России 11 сентября 2026 года средние ставки по вкладам выросли на всех сроках - от трех месяцев до трех лет", - говорится в сообщении. Наибольший прирост зафиксирован по вкладам на год и полтора года (+0,34 п.п.), за период с 11 по 30 сентября повышение ставок произвели девять банков, снижение – один. Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках по состоянию на 30 сентября достигает 19,00% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад), отмечается в сообщении.
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40
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банки, финансы, россия, банк россии, вклады, ставки по вкладам
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, Вклады, ставки по вкладам
17:24 30.09.2026 (обновлено: 17:26 30.09.2026)
 
Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам

"Финуслуги": крупнейшие банки подняли ставки по вкладам после сентябрьского заседания ЦБ

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам после заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
"Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, после заседания Банка России 11 сентября 2026 года средние ставки по вкладам выросли на всех сроках - от трех месяцев до трех лет", - говорится в сообщении.
Наибольший прирост зафиксирован по вкладам на год и полтора года (+0,34 п.п.), за период с 11 по 30 сентября повышение ставок произвели девять банков, снижение – один.
Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках по состоянию на 30 сентября достигает 19,00% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад), отмечается в сообщении.
 
БанкиФинансыРОССИЯБанк РоссииВкладыставки по вкладам
 
 
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