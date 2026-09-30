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Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:17+0300
2026-09-30T11:30+0300
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Безработица в Германии в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.При этом число безработных в стране увеличилось на 12 тысяч, что оказалось выше ожиданий аналитиками (роста на 1 тысячу).Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,4% с уровня августа в 6,5%, а число безработных сократилось до 2,994 миллиона с 3,061 миллиона человек.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
11:17 30.09.2026 (обновлено: 11:30 30.09.2026)
 
Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4%

Безработица в Германии в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Безработица в Германии в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
При этом число безработных в стране увеличилось на 12 тысяч, что оказалось выше ожиданий аналитиками (роста на 1 тысячу).
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,4% с уровня августа в 6,5%, а число безработных сократилось до 2,994 миллиона с 3,061 миллиона человек.
 
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