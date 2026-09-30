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Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4%

Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне 6,4%

Безработица в Германии в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:17+0300

2026-09-30T11:17+0300

2026-09-30T11:30+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Безработица в Германии в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.При этом число безработных в стране увеличилось на 12 тысяч, что оказалось выше ожиданий аналитиками (роста на 1 тысячу).Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,4% с уровня августа в 6,5%, а число безработных сократилось до 2,994 миллиона с 3,061 миллиона человек.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, германия