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Биолог рассказала о сроках хранения популярных ЗОЖ-продуктов - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Биолог рассказала о сроках хранения популярных ЗОЖ-продуктов
Биолог рассказала о сроках хранения популярных ЗОЖ-продуктов - 30.09.2026, ПРАЙМ
Биолог рассказала о сроках хранения популярных ЗОЖ-продуктов
Бурый рис, киноа, овсяные хлопья, пшено и зеленая гречка могут хранится максимум 4-6 месяцев, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:12+0300
2026-09-30T08:12+0300
сельское хозяйство
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КРАСНОДАР, 30 сен – ПРАЙМ. Бурый рис, киноа, овсяные хлопья, пшено и зеленая гречка могут хранится максимум 4-6 месяцев, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, биолог Татьяна Мамонова. "Модный ЗОЖ-арсенал – бурый рис, киноа, овсяные хлопья, пшено и "живая" зеленая гречка – хранится максимум 4-6 месяцев… Мультизлаковые смеси деградируют еще быстрее – их предел составляет 3-4 месяца", - сказала Мамонова. Она уточнила, что если крупа начала горчить, спасти ее промыванием или варкой невозможно. Идет необратимый распад жиров, и продукт подлежит только утилизации. Мамонова рекомендовала покупать такие крупы только небольшими порциями, держать в плотно закрытых стеклянных емкостях вдали от тепла, а после вскрытия упаковки сразу отправлять в холодильник. По словам собеседницы агентства, дольше всего могут храниться белый шлифованный рис и перловка. Они стабильно лежат два года, а при соблюдении идеальных условий и герметичности белый рис может сохраняться и до десяти лет. Однако она рекомендовала все равно ориентироваться на сроки годности, указанные производителем. "Чем глубже промышленная очистка и термическая обработка, тем дольше живет продукт в домашней кладовой. Это наглядно видно на примере обычной коричневой гречки ядрицы. На производстве ее пропаривают и обжаривают: высокая температура деактивирует ферменты и "запечатывает" зерно, благодаря чему классическая гречка способна стабильно храниться до полутора-двух лет", - добавила эксперт.
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сельское хозяйство
Сельское хозяйство
08:12 30.09.2026
 
Биолог рассказала о сроках хранения популярных ЗОЖ-продуктов

Биолог Мамонова: бурый рис, киноа и пшено могут храниться максимум 4-6 месяцев

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КРАСНОДАР, 30 сен – ПРАЙМ. Бурый рис, киноа, овсяные хлопья, пшено и зеленая гречка могут хранится максимум 4-6 месяцев, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, биолог Татьяна Мамонова.
"Модный ЗОЖ-арсенал – бурый рис, киноа, овсяные хлопья, пшено и "живая" зеленая гречка – хранится максимум 4-6 месяцев… Мультизлаковые смеси деградируют еще быстрее – их предел составляет 3-4 месяца", - сказала Мамонова.
Она уточнила, что если крупа начала горчить, спасти ее промыванием или варкой невозможно. Идет необратимый распад жиров, и продукт подлежит только утилизации. Мамонова рекомендовала покупать такие крупы только небольшими порциями, держать в плотно закрытых стеклянных емкостях вдали от тепла, а после вскрытия упаковки сразу отправлять в холодильник.
По словам собеседницы агентства, дольше всего могут храниться белый шлифованный рис и перловка. Они стабильно лежат два года, а при соблюдении идеальных условий и герметичности белый рис может сохраняться и до десяти лет. Однако она рекомендовала все равно ориентироваться на сроки годности, указанные производителем.
"Чем глубже промышленная очистка и термическая обработка, тем дольше живет продукт в домашней кладовой. Это наглядно видно на примере обычной коричневой гречки ядрицы. На производстве ее пропаривают и обжаривают: высокая температура деактивирует ферменты и "запечатывает" зерно, благодаря чему классическая гречка способна стабильно храниться до полутора-двух лет", - добавила эксперт.
 
Сельское хозяйство
 
 
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