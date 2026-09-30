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Биржи Европы растут на статистике по Великобритании и Германии

Биржи Европы растут на статистике по Великобритании и Германии - 30.09.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы растут на статистике по Великобритании и Германии

Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут после публикации экономической статистики по Великобритании и Германии, свидетельствуют данные... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:08+0300

2026-09-30T12:08+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут после публикации экономической статистики по Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,4%, до 10 679,12 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,19%, до 8 020,22 пункта, немецкий DAX рос на 0,15%, до 25 412,1 пункта. В среду аналитики оценивают статистику по экономикам стран. ВВП Великобритании в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,5%, сообщило национальное статистическое бюро страны. Хотя предварительно в годовом выражении рост предварительно оценивался в 1,2%, в квартальном - в 0,4%. Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликовало данные по состоянию безработицы в стране, которая в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,4%, как и ожидали аналитики. При этом британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) в этот же день опубликовало данные по производству автомобилей в Великобритании, в августе показатель увеличился на 5,7% в годовом выражении - до 40 872 автомобилей.

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