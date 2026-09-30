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Биржи США растут после публикации макростатистики

Биржи США растут после публикации макростатистики - 30.09.2026, ПРАЙМ

Биржи США растут после публикации макростатистики

Основные фондовые индексы США в среду растут после публикации макростатистики, в частности, после персмотра динамики ВВП в большую сторону, следует из данных... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:09+0300

2026-09-30T17:09+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут после публикации макростатистики, в частности, после персмотра динамики ВВП в большую сторону, следует из данных торгов. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 51 406,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,5%, до 26 931,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 7693,11 пункта. Согласно окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в прошлом квартале выросла на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось гораздо выше предыдущих оценок (1,5%). При этом доходы населения США в августе увеличились слабее ожиданий - на 0,2% в месячном выражении, а расходы выросли на 0,9%, что оказалось чуть больше прогноза. Кроме того, как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч. Прогноз подразумевал увеличение на 70 тысяч. Американская макростатистика в том числе влияет на ожидания относительно решений Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, 65% аналитиков на октябрьском заседании ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 3,75-4%, а 35% прогнозируют еще одно повышение до 4-4,25%. Днем ранее сохранение ставки ожидали только 49% аналитиков. "Учитывая неоднозначный характер данных, можно сделать вывод, что ФРС, вероятно, поступила правильно, повысив ставку в этом месяце, но, если показатели инфляции улучшатся, она, возможно, сможет пропустить одно заседание, - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Northlight Asset Management Криса Дзакарелли (Chris Zaccarelli). Третий квартал фондовые индексы США готовятся завершить без единой динамики: с начала июля Dow Jones снизился почти на 2%, при этом Nasdaq Composite и S&P 500 выросли примерно на 3%. А с начала текущего месяца Dow Jones опустился на 3%, Nasdaq Composite увеличился на 2%, в то время как S&P 500 незначительно снизился.

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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite