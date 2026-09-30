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Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов

Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов - 30.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов

Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:32+0300

2026-09-30T22:32+0300

2026-09-30T22:32+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 0,3% за сутки - до 84 750 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 0,18% - в среднем до 83 724,89 доллара. Динамика также приводится за сутки. С начала квартала стоимость биткоина подскочила на 45%, больший рост наблюдался в четвертом квартале 2024 года. Только с начала сентября криптовалюта подорожала на 8%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, binance, coinmarketcap