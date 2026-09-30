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Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов - 30.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов
Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:32+0300
2026-09-30T22:32+0300
2026-09-30T22:32+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 0,3% за сутки - до 84 750 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 0,18% - в среднем до 83 724,89 доллара. Динамика также приводится за сутки. С начала квартала стоимость биткоина подскочила на 45%, больший рост наблюдался в четвертом квартале 2024 года. Только с начала сентября криптовалюта подорожала на 8%.
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финансы, binance, coinmarketcap
Финансы, Binance, CoinMarketCap
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов с начала сентября он подорожал на 8%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 0,3% за сутки - до 84 750 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 0,18% - в среднем до 83 724,89 доллара. Динамика также приводится за сутки.
С начала квартала стоимость биткоина подскочила на 45%, больший рост наблюдался в четвертом квартале 2024 года. Только с начала сентября криптовалюта подорожала на 8%.