Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/bitkoin-873826687.html
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов - 30.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов
Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:32+0300
2026-09-30T22:32+0300
финансы
binance
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873826687.jpg?1790796745
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 0,3% за сутки - до 84 750 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 0,18% - в среднем до 83 724,89 доллара. Динамика также приводится за сутки. С начала квартала стоимость биткоина подскочила на 45%, больший рост наблюдался в четвертом квартале 2024 года. Только с начала сентября криптовалюта подорожала на 8%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, binance, coinmarketcap
Финансы, Binance, CoinMarketCap
22:32 30.09.2026
 
Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов

Стоимость биткоина поднялась до 84 750 долларов с начала сентября он подорожал на 8%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается в среду, рост по итогам завершающегося квартала может стать максимальным почти за два года, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 0,3% за сутки - до 84 750 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 0,18% - в среднем до 83 724,89 доллара. Динамика также приводится за сутки.
С начала квартала стоимость биткоина подскочила на 45%, больший рост наблюдался в четвертом квартале 2024 года. Только с начала сентября криптовалюта подорожала на 8%.
 
ФинансыBinanceCoinMarketCap
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала