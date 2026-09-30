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Бизнес вложил в экономику ДНР более 39 миллиардов рублей, заявила сенатор

Бизнес вложил в экономику ДНР более 39 миллиардов рублей, заявила сенатор - 30.09.2026, ПРАЙМ

Бизнес вложил в экономику ДНР более 39 миллиардов рублей, заявила сенатор

Бизнес вложил в экономику Донецкой Народной Республики более 39 миллиардов рублей с начала работы Корпорации развития Донбасса в 2023 году, сообщила РИА Новости | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:17+0300

2026-09-30T15:17+0300

2026-09-30T15:35+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бизнес вложил в экономику Донецкой Народной Республики более 39 миллиардов рублей с начала работы Корпорации развития Донбасса в 2023 году, сообщила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "По данным Корпорации развития Донбасса, с начала ее работы в 2023 году и по II квартал 2026 года бизнес вложил в экономику ДНР более 39 миллиардов рублей. Более того, за первые три квартала 2026 года в реестр масштабных инвестпроектов ДНР включены 30 новых проектов с инвестициями свыше 160 миллиардов рублей", - сказала она. По словам сенатора, развитие республики носит интенсивный и устойчивый характер, а экономические показатели - лучшая иллюстрация этого процесса. "В промышленности мы прошли путь от единичных запусков к восстановлению целых производственных цепочек. За 2022-2024 годы в ДНР возобновили работу более 30 промышленных предприятий металлургической, машиностроительной и других отраслей. На начало 2026 года промышленный потенциал республики - 475 предприятий, из которых 266 уже осуществляли производственную деятельность", - продолжила Никонорова. Она подчеркнула, что важно не просто вернуть предприятия в работу, а встроить их в российские производственные цепочки. Для этого развивается межрегиональный машиностроительный кластер, где предполагается замкнуть цепочку от металлургического сырья до машиностроительной продукции, проработана концепция строительного кластера. "На начало 2026 года в ДНР было 167 действующих участников СЭЗ (свободной экономической зоны), которые реализовывали 186 инвестиционных проектов. Общий заявленный объем инвестиций - 165,4 миллиарда рублей, количество новых рабочих мест - 9692", - отметила парламентарий. По ее словам, по состоянию на 21 сентября 2026 года в ДНР уже 199 действующих участников СЭЗ, которые приступили к реализации 224 инвестпроектов с общим заявленным объемом инвестиций 189,5 миллиарда рублей и 11 131 новым рабочим местом. В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства республики более 58 тысяч субъектов, а налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2026 год после корректировок предусмотрены в размере 95 миллиардов рублей против 79 миллиардов в первоначальном плане на 2025 год. "Мы наблюдаем интенсивный и, самое главное, устойчивый количественный и качественный рост уровня жизни граждан и инвестиционной привлекательности региона - открываются старые и строятся новые предприятия, появляется больше рабочих мест, благодаря функционированию СЭЗ уверенно развивается бизнес", - резюмировала Никонорова.

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