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BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ
BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ
Немецкий автоконцерн BMW планирует провести реструктуризацию и к середине следующего года сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:06+0300
2026-09-30T17:06+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW планирует провести реструктуризацию и к середине следующего года сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на презентацию компании.
"BMW AG планирует задействовать искусственный интеллект, чтобы к середине следующего года сократить пятую часть управленческих должностей в рамках согласованного плана реструктуризации, направленного на сокращение расходов и повышение рентабельности", - пишет Блумберг.
Отмечается, что сокращения будут осуществляться за счет уменьшения числа подразделений и связанных с ними управленческих должностей на всех уровнях.
Агентство подчеркивает, что BMW осуществляет сокращения на фоне спада продаж в Китае и из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы совершенствуем наши структуры и оптимизируем затраты, чтобы выдерживать все более жесткую конкуренцию, которая будет определять развитие этой отрасли в ближайшие годы", - приводит Блумберг заявление гендиректора компании Милана Недельковича (Milan Nedeljkovic).
Агентство указывает, что BMW намерена к началу следующего десятилетия вернуться к своему долгосрочному целевому показателю рентабельности в автомобильном сегменте (8-10%).
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.
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технологии, бизнес, китай, ближний восток, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мюнхен, BMW, Rolls-Royce, BMW X5
BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ
Блумберг: BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW планирует провести реструктуризацию и к середине следующего года сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на презентацию компании.
"BMW AG планирует задействовать искусственный интеллект, чтобы к середине следующего года сократить пятую часть управленческих должностей в рамках согласованного плана реструктуризации, направленного на сокращение расходов и повышение рентабельности", - пишет Блумберг.
Отмечается, что сокращения будут осуществляться за счет уменьшения числа подразделений и связанных с ними управленческих должностей на всех уровнях.
Агентство подчеркивает, что BMW осуществляет сокращения на фоне спада продаж в Китае и из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы совершенствуем наши структуры и оптимизируем затраты, чтобы выдерживать все более жесткую конкуренцию, которая будет определять развитие этой отрасли в ближайшие годы", - приводит Блумберг заявление гендиректора компании Милана Недельковича (Milan Nedeljkovic).
Агентство указывает, что BMW намерена к началу следующего десятилетия вернуться к своему долгосрочному целевому показателю рентабельности в автомобильном сегменте (8-10%).
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.