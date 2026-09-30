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BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ

BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

BMW планирует сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ

Немецкий автоконцерн BMW планирует провести реструктуризацию и к середине следующего года сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:06+0300

2026-09-30T17:06+0300

2026-09-30T17:06+0300

технологии

бизнес

китай

ближний восток

мюнхен

bmw

rolls-royce

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW планирует провести реструктуризацию и к середине следующего года сократить 20% управленческого персонала с помощью ИИ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на презентацию компании. "BMW AG планирует задействовать искусственный интеллект, чтобы к середине следующего года сократить пятую часть управленческих должностей в рамках согласованного плана реструктуризации, направленного на сокращение расходов и повышение рентабельности", - пишет Блумберг. Отмечается, что сокращения будут осуществляться за счет уменьшения числа подразделений и связанных с ними управленческих должностей на всех уровнях. Агентство подчеркивает, что BMW осуществляет сокращения на фоне спада продаж в Китае и из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке. "Мы совершенствуем наши структуры и оптимизируем затраты, чтобы выдерживать все более жесткую конкуренцию, которая будет определять развитие этой отрасли в ближайшие годы", - приводит Блумберг заявление гендиректора компании Милана Недельковича (Milan Nedeljkovic). Агентство указывает, что BMW намерена к началу следующего десятилетия вернуться к своему долгосрочному целевому показателю рентабельности в автомобильном сегменте (8-10%). Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.

китай

ближний восток

мюнхен

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технологии, бизнес, китай, ближний восток, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5