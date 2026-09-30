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Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире
Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире - 30.09.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире
Многие российские бренды очень популярны в мире, к ним есть интерес и они расширяются на другие рынки, заявил спецпредставитель президента России по... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:37+0300
2026-09-30T14:38+0300
россия
бизнес
кирилл дмитриев
рфпи
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Многие российские бренды очень популярны в мире, к ним есть интерес и они расширяются на другие рынки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Действительно, есть большой интерес к России в мире. Многие российские бренды крайне популярны в мире. Они расширяются на другие рынки. Мы видим спрос на то, что из России", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах саммита моды БРИКС+ в московском Зарядье. Он добавил, что многие российские бренды очень быстро выросли и не только заняли ниши ушедших западных, но стали успешно продвигаться на другие международные рынки. "Безусловно, у них громадное будущее", - сказал Дмитриев.
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россия, бизнес, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Бизнес, Кирилл Дмитриев, РФПИ
14:37 30.09.2026 (обновлено: 14:38 30.09.2026)
 
Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире

Глава РФПИ Дмитриев: многие российские бренды очень популярны в мире

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Многие российские бренды очень популярны в мире, к ним есть интерес и они расширяются на другие рынки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Действительно, есть большой интерес к России в мире. Многие российские бренды крайне популярны в мире. Они расширяются на другие рынки. Мы видим спрос на то, что из России", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах саммита моды БРИКС+ в московском Зарядье.
Он добавил, что многие российские бренды очень быстро выросли и не только заняли ниши ушедших западных, но стали успешно продвигаться на другие международные рынки. "Безусловно, у них громадное будущее", - сказал Дмитриев.
 
РОССИЯБизнесКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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