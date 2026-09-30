https://1prime.ru/20260930/brendy-873806900.html

Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире

Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире - 30.09.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ рассказал о популярности российских брендов в мире

Многие российские бренды очень популярны в мире, к ним есть интерес и они расширяются на другие рынки, заявил спецпредставитель президента России по... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:37+0300

2026-09-30T14:37+0300

2026-09-30T14:38+0300

россия

бизнес

кирилл дмитриев

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873806900.jpg?1790768302

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Многие российские бренды очень популярны в мире, к ним есть интерес и они расширяются на другие рынки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Действительно, есть большой интерес к России в мире. Многие российские бренды крайне популярны в мире. Они расширяются на другие рынки. Мы видим спрос на то, что из России", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах саммита моды БРИКС+ в московском Зарядье. Он добавил, что многие российские бренды очень быстро выросли и не только заняли ниши ушедших западных, но стали успешно продвигаться на другие международные рынки. "Безусловно, у них громадное будущее", - сказал Дмитриев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, кирилл дмитриев, рфпи