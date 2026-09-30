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Розенталь: БРИКС находит все больше общих точек по ИИ и платежным системам

Розенталь: БРИКС находит все больше общих точек по ИИ и платежным системам - 30.09.2026, ПРАЙМ

Розенталь: БРИКС находит все больше общих точек по ИИ и платежным системам

БРИКС поступательно развивается, позиции стран-участниц альянса находят все больше общих точек соприкосновения по таким направлениям, как, например, экология,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:43+0300

2026-09-30T10:43+0300

2026-09-30T10:43+0300

мировая экономика

бразилия

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ИСТРА, 30 сен - ПРАЙМ. БРИКС поступательно развивается, позиции стран-участниц альянса находят все больше общих точек соприкосновения по таким направлениям, как, например, экология, искусственный интеллект, альтернативные платежные системы, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН РФ Дмитрий Розенталь. "Несмотря на то что из-за увеличения числа участников БРИКС процесс принятия решений в объединении стал сложнее, тем не менее страны-члены проводят очень большую работу по консолидации своих позиций и по дальнейшему развитию альянса", - сказал он в кулуарах XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Это, по его словам, наблюдалось, в частности, и на прошлогодней встрече лидеров стран БРИКС в Бразилии, и на недавно завершившемся саммите в Индии. "Участники объединения, идя осторожно, но последовательно, находят все больше точек соприкосновения по самым разным направлениям. Прежде всего в области экологической политики, в области отношения к искусственному интеллекту, выстраивания альтернативных платежных систем, усиления национальных валют", - заметил собеседник агентства.

бразилия

индия

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мировая экономика, бразилия, индия, ран, валдай