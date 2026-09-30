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Британцы могут столкнуться с рекордным повышением коммунальных счетов

Британцы могут столкнуться с рекордным повышением коммунальных счетов - 30.09.2026, ПРАЙМ

Британцы могут столкнуться с рекордным повышением коммунальных счетов

Британские домохозяйства в январе 2027 года столкнутся с самым большим повышением коммунальных счетов за газ и электричество за последние четыре года, следует... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:24+0300

2026-09-30T13:24+0300

2026-09-30T13:29+0300

великобритания

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ЛОНДОН, 30 сен - ПРАЙМ. Британские домохозяйства в январе 2027 года столкнутся с самым большим повышением коммунальных счетов за газ и электричество за последние четыре года, следует из прогноза британской аналитической фирмы Cornwall Insight. На данный момент коммунальные счета в Британии регулируются ценовым потолком, который определяет государство. В октябре счета за энергию вырастут на 4% в рамках планового повышения ценового потолка и составят 1723 фунта стерлингов (2,29 тысячи долларов) в год. Согласно опубликованному прогнозу, в январе 2027 года потолок цен на газ вырастет на 16% и составит почти 2 тысячи фунтов стерлингов (2,66 тысячи долларов) в год. Это станет рекордным повышением с 2023 года.

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