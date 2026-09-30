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В Британии цена на бензин превысила два фунта за литр - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В Британии цена на бензин превысила два фунта за литр
В Британии цена на бензин превысила два фунта за литр - 30.09.2026, ПРАЙМ
В Британии цена на бензин превысила два фунта за литр
Средняя цена на дизельное топливо в Великобритании впервые преодолела психологический барьер в два фунта стерлингов (около 2,65 доллара) за литр после... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:29+0300
2026-09-30T19:29+0300
великобритания
иран
sky news
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ЛОНДОН, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в Великобритании впервые преодолела психологический барьер в два фунта стерлингов (около 2,65 доллара) за литр после достижения исторического рекорда, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные подсчеты. В понедельник автосервисная компания RAC сообщила, что цена дизельного топлива в Британии достигла 199,18 пенса (2,65 доллара) за литр, что стало историческим рекордом. "Впервые за всю историю наблюдений цена за литр превысила два фунта стерлингов", - передает телеканал. Во вторник цена бензина в Британии достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года. Цены начали расти в феврале после эскалации вокруг Ирана.
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великобритания, иран, sky news
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, Sky News
19:29 30.09.2026
 
В Британии цена на бензин превысила два фунта за литр

Sky News: средняя цена на дизельное топливо в Британии впервые превысила два фунта

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ЛОНДОН, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в Великобритании впервые преодолела психологический барьер в два фунта стерлингов (около 2,65 доллара) за литр после достижения исторического рекорда, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные подсчеты.
В понедельник автосервисная компания RAC сообщила, что цена дизельного топлива в Британии достигла 199,18 пенса (2,65 доллара) за литр, что стало историческим рекордом.
"Впервые за всю историю наблюдений цена за литр превысила два фунта стерлингов", - передает телеканал.
Во вторник цена бензина в Британии достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года. Цены начали расти в феврале после эскалации вокруг Ирана.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯИРАНSky News
 
 
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