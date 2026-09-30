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Жители Бурятии незаконно добыли нефрит на 9 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Жители Бурятии незаконно добыли нефрит на 9 миллионов рублей
Жители Бурятии незаконно добыли нефрит на 9 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Жители Бурятии незаконно добыли нефрит на 9 миллионов рублей
Жители Бурятии незаконно добыли нефрит стоимостью 9 миллионов рублей, по уголовному делу в отношении "черных старателей" утверждено обвинительное заключение,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:43+0300
2026-09-30T09:43+0300
промышленность
россия
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УЛАН-УДЭ, 30 сен - ПРАЙМ. Жители Бурятии незаконно добыли нефрит стоимостью 9 миллионов рублей, по уголовному делу в отношении "черных старателей" утверждено обвинительное заключение, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "На видео - жители Бурятии без необходимой лицензии добывают нефрит. С помощью бензинового отбойного молотка и строительного лома они получили 178 камней минерала общим весом 2,7 тонны и стоимостью более 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, далее камни транспортировались к месту временного хранения на снегоходе и самодельных санях. Как отметили в надзорном ведомстве, по уголовному делу в отношении "черных старателей" прокуратура утвердила обвинительное заключение.
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промышленность, россия, бурятия
Промышленность, РОССИЯ, Бурятия
09:43 30.09.2026
 
Жители Бурятии незаконно добыли нефрит на 9 миллионов рублей

Жители Бурятии незаконно добыли нефрит стоимостью 9 миллионов рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЗадержание подозреваемого
Задержание подозреваемого - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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УЛАН-УДЭ, 30 сен - ПРАЙМ. Жители Бурятии незаконно добыли нефрит стоимостью 9 миллионов рублей, по уголовному делу в отношении "черных старателей" утверждено обвинительное заключение, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"На видео - жители Бурятии без необходимой лицензии добывают нефрит. С помощью бензинового отбойного молотка и строительного лома они получили 178 камней минерала общим весом 2,7 тонны и стоимостью более 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, далее камни транспортировались к месту временного хранения на снегоходе и самодельных санях.
Как отметили в надзорном ведомстве, по уголовному делу в отношении "черных старателей" прокуратура утвердила обвинительное заключение.
 
ПромышленностьРОССИЯБурятия
 
 
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