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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы - 30.09.2026, ПРАЙМ

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:20+0300

2026-09-30T22:20+0300

2026-09-30T22:20+0300

россия

госдума

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде.Ключевые приоритеты — выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение обороны и безопасности, достижение национальных целей, включая технологическое лидерство.Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 трлн рублей, доходы — 43,3 трлн. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы — 45,8 трлн и 48,6 трлн соответственно. Дефицит в 2027 году составит 2,2% ВВП. Проект сбалансирован, что является условием для макроэкономической стабильности и снижения инфляции. Прогноз предполагает рост экономики на 1,4% в 2027 году и ускорение до 2,4% в 2029-м.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, госдума, михаил мишустин