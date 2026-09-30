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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы - 30.09.2026, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:20+0300
2026-09-30T22:20+0300
россия
госдума
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде.Ключевые приоритеты — выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение обороны и безопасности, достижение национальных целей, включая технологическое лидерство.Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 трлн рублей, доходы — 43,3 трлн. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы — 45,8 трлн и 48,6 трлн соответственно. Дефицит в 2027 году составит 2,2% ВВП. Проект сбалансирован, что является условием для макроэкономической стабильности и снижения инфляции. Прогноз предполагает рост экономики на 1,4% в 2027 году и ускорение до 2,4% в 2029-м.
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россия, госдума, михаил мишустин
РОССИЯ, Госдума, Михаил Мишустин
22:20 30.09.2026
 
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде.
Ключевые приоритеты — выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение обороны и безопасности, достижение национальных целей, включая технологическое лидерство.
Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 трлн рублей, доходы — 43,3 трлн. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы — 45,8 трлн и 48,6 трлн соответственно. Дефицит в 2027 году составит 2,2% ВВП. Проект сбалансирован, что является условием для макроэкономической стабильности и снижения инфляции. Прогноз предполагает рост экономики на 1,4% в 2027 году и ускорение до 2,4% в 2029-м.
 
РОССИЯГосдумаМихаил Мишустин
 
 
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