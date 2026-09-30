https://1prime.ru/20260930/byudzhet-873826888.html

Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей

Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей

Государственные внутренние заимствования РФ в 2027 году планируются в объеме 7,7 триллиона рублей, в 2028 году - 7,4 триллиона рублей, в 2029 году - 8... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:34+0300

2026-09-30T22:34+0300

2026-09-30T22:34+0300

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873826888.jpg?1790796847

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственные внутренние заимствования РФ в 2027 году планируются в объеме 7,7 триллиона рублей, в 2028 году - 7,4 триллиона рублей, в 2029 году - 8 триллионов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "В 2027 году размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 7,722 триллиона рублей, в 2028 году - 7,434 триллиона рублей, в 2029 году - 8,005 триллиона рублей", - говорится в документе. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2027 году составит 1,323 триллиона рублей, в 2028 году - 1,436 триллиона рублей, в 2029 году - 1,887 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия