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Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей
Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей
Государственные внутренние заимствования РФ в 2027 году планируются в объеме 7,7 триллиона рублей, в 2028 году - 7,4 триллиона рублей, в 2029 году - 8... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:34+0300
2026-09-30T22:34+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственные внутренние заимствования РФ в 2027 году планируются в объеме 7,7 триллиона рублей, в 2028 году - 7,4 триллиона рублей, в 2029 году - 8 триллионов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "В 2027 году размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 7,722 триллиона рублей, в 2028 году - 7,434 триллиона рублей, в 2029 году - 8,005 триллиона рублей", - говорится в документе. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2027 году составит 1,323 триллиона рублей, в 2028 году - 1,436 триллиона рублей, в 2029 году - 1,887 триллиона рублей.
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финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
22:34 30.09.2026
 
Внутренние заимствования России в 2027 году составят 7,7 триллиона рублей

Государственные заимствования в 2027 году в РФ планируются в объеме 7,7 триллиона рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственные внутренние заимствования РФ в 2027 году планируются в объеме 7,7 триллиона рублей, в 2028 году - 7,4 триллиона рублей, в 2029 году - 8 триллионов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"В 2027 году размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 7,722 триллиона рублей, в 2028 году - 7,434 триллиона рублей, в 2029 году - 8,005 триллиона рублей", - говорится в документе.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2027 году составит 1,323 триллиона рублей, в 2028 году - 1,436 триллиона рублей, в 2029 году - 1,887 триллиона рублей.
 
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