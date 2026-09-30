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В ЦБ дали оценку по пополнению ликвидной части ФНБ - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ дали оценку по пополнению ликвидной части ФНБ
В ЦБ дали оценку по пополнению ликвидной части ФНБ - 30.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ дали оценку по пополнению ликвидной части ФНБ
Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), по оценке Минфина России, будет пополнятся на всем среднесрочном горизонте, говорится в проекте... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:15+0300
2026-09-30T17:18+0300
финансы
россия
фнб
минфин
банк россии
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), по оценке Минфина России, будет пополнятся на всем среднесрочном горизонте, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Банк России в среду направил проект основных направлений ДКП в Госдуму. "По оценке Минфина России, ликвидная часть ФНБ будет пополняться на всем среднесрочном горизонте. Дефицит региональных бюджетов в среднесрочной перспективе также будет постепенно сокращаться и к 2029 году приблизится к нулевому уровню", - говорится в документе. Ранее в сентябре в оперативном докладе Счетной палаты РФ сообщалось, что объем ФНБ в рублевом эквиваленте снизился с начала 2026 года на 311 миллиардов рублей и по состоянию на 1 июля составил 13,1 триллиона рублей, а объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) сократился на 473,3 миллиарда рублей и составил 3,6 триллиона рублей.
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финансы, россия, фнб, минфин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, ФНБ, Минфин, Банк России
17:15 30.09.2026 (обновлено: 17:18 30.09.2026)
 
В ЦБ дали оценку по пополнению ликвидной части ФНБ

ЦБ: ликвидная часть ФНБ будет пополняться на всем среднесрочном горизонте

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), по оценке Минфина России, будет пополнятся на всем среднесрочном горизонте, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.
Банк России в среду направил проект основных направлений ДКП в Госдуму.
"По оценке Минфина России, ликвидная часть ФНБ будет пополняться на всем среднесрочном горизонте. Дефицит региональных бюджетов в среднесрочной перспективе также будет постепенно сокращаться и к 2029 году приблизится к нулевому уровню", - говорится в документе.
Ранее в сентябре в оперативном докладе Счетной палаты РФ сообщалось, что объем ФНБ в рублевом эквиваленте снизился с начала 2026 года на 311 миллиардов рублей и по состоянию на 1 июля составил 13,1 триллиона рублей, а объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) сократился на 473,3 миллиарда рублей и составил 3,6 триллиона рублей.
 
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