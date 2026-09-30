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Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России

Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России - 30.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России

Рост доли креативной индустрии в ВВП России составит 6% к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:07+0300

2026-09-30T10:07+0300

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост доли креативной индустрии в ВВП России составит 6% к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Москве наградили победителей и призеров VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс". "Для креативной индустрии нам ежегодно требуется не менее 75 тысяч таких специалистов, как вы, на которых равняется вся страна. К 2030 году рост доли креативной индустрии в ВВП страны составит 6%. От всей души благодарю и поздравляю всех участников, призеров и победителей чемпионата", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Победителям были вручены денежные сертификаты на общую сумму 36 миллионов рублей: за первое место - 750 тысяч рублей, за второе - 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей. Сертификаты можно потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, реализацию собственного проекта или вдохновляющее путешествие по России. Также в каждой компетенции был объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий". Чемпионат "АртМастерс" - это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. С 2020 года его участниками стали более 180 тысяч человек. Главная тема VII сезона соревнований - "Сила единства. Искусство, которое объединяет". В этом году заявки на участие в проекте подали более 30 тысяч человек, в финал вышли 200 участников из 43 регионов России.

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