https://1prime.ru/20260930/chernyshenko-873793585.html
Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России
Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России - 30.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России
Рост доли креативной индустрии в ВВП России составит 6% к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:07+0300
2026-09-30T10:07+0300
2026-09-30T10:19+0300
бизнес
россия
москва
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873793585.jpg?1790752765
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост доли креативной индустрии в ВВП России составит 6% к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Москве наградили победителей и призеров VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс". "Для креативной индустрии нам ежегодно требуется не менее 75 тысяч таких специалистов, как вы, на которых равняется вся страна. К 2030 году рост доли креативной индустрии в ВВП страны составит 6%. От всей души благодарю и поздравляю всех участников, призеров и победителей чемпионата", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Победителям были вручены денежные сертификаты на общую сумму 36 миллионов рублей: за первое место - 750 тысяч рублей, за второе - 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей. Сертификаты можно потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, реализацию собственного проекта или вдохновляющее путешествие по России. Также в каждой компетенции был объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий". Чемпионат "АртМастерс" - это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. С 2020 года его участниками стали более 180 тысяч человек. Главная тема VII сезона соревнований - "Сила единства. Искусство, которое объединяет". В этом году заявки на участие в проекте подали более 30 тысяч человек, в финал вышли 200 участников из 43 регионов России.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, дмитрий чернышенко
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о росте доли креативной индустрии в ВВП России
Чернышенко: доля креативной индустрии в ВВП России составит 6% к 2030 году
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост доли креативной индустрии в ВВП России составит 6% к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве наградили победителей и призеров VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс".
"Для креативной индустрии нам ежегодно требуется не менее 75 тысяч таких специалистов, как вы, на которых равняется вся страна. К 2030 году рост доли креативной индустрии в ВВП страны составит 6%. От всей души благодарю и поздравляю всех участников, призеров и победителей чемпионата", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Победителям были вручены денежные сертификаты на общую сумму 36 миллионов рублей: за первое место - 750 тысяч рублей, за второе - 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей. Сертификаты можно потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, реализацию собственного проекта или вдохновляющее путешествие по России. Также в каждой компетенции был объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий".
Чемпионат "АртМастерс" - это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. С 2020 года его участниками стали более 180 тысяч человек. Главная тема VII сезона соревнований - "Сила единства. Искусство, которое объединяет". В этом году заявки на участие в проекте подали более 30 тысяч человек, в финал вышли 200 участников из 43 регионов России.