https://1prime.ru/20260930/chislo-873785916.html
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T01:35+0300
2026-09-30T01:35+0300
2026-09-30T01:35+0300
россия
общество
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%. Мы переломили негативный тренд", - сообщил он.
Вице-премьер подчеркнул, что такого набора инструментов для борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками, как у России, нет ни у кого, отсюда и результат.
Григоренко накануне отмечал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом.
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россия, общество , дмитрий григоренко
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Григоренко
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году
Вице-премьер Григоренко: число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%. Мы переломили негативный тренд", - сообщил он.
Вице-премьер подчеркнул, что такого набора инструментов для борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками, как у России, нет ни у кого, отсюда и результат.
Григоренко накануне отмечал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом.