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Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году

Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году - 30.09.2026, ПРАЙМ

Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году

Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T01:35+0300

2026-09-30T01:35+0300

2026-09-30T01:35+0300

россия

общество

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%. Мы переломили негативный тренд", - сообщил он. Вице-премьер подчеркнул, что такого набора инструментов для борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками, как у России, нет ни у кого, отсюда и результат. Григоренко накануне отмечал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , дмитрий григоренко