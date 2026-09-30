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Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T01:35+0300
2026-09-30T01:35+0300
россия
общество
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873785916.jpg?1790721337
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%. Мы переломили негативный тренд", - сообщил он. Вице-премьер подчеркнул, что такого набора инструментов для борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками, как у России, нет ни у кого, отсюда и результат. Григоренко накануне отмечал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом.
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40
россия, общество , дмитрий григоренко
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Григоренко
01:35 30.09.2026
 
Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году

Вице-премьер Григоренко: число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Число киберпреступлений в России снизилось на треть в 2026 году, стране удалось переломить тренд, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%. Мы переломили негативный тренд", - сообщил он.
Вице-премьер подчеркнул, что такого набора инструментов для борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками, как у России, нет ни у кого, отсюда и результат.
Григоренко накануне отмечал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом.
 
РОССИЯОбществоДмитрий Григоренко
 
 
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