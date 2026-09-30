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Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч

Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч - 30.09.2026, ПРАЙМ

Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч

Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре увеличилось на 90 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:32+0300

2026-09-30T15:32+0300

2026-09-30T15:39+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре увеличилось на 90 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только на 70 тысяч.Динамика июля была пересмотрена, теперь рост оценивается в 36 тысяч, а не в 38 тысяч.В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в сентябре увеличилось на 23 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 54 тысячи, в крупных компаниях - на 14 тысяч.В секторе услуг число рабочих мест увеличилось на 59 тысяч, в секторе производства товаров - на 31 тысячу. В частных строительных компаниях страны показатель поднялся на 15 тысяч, в промышленном секторе - на 17 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов - снизился на 1 тысячу.

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мировая экономика, сша