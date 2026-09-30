https://1prime.ru/20260930/chizhik-873794345.html

"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31%

"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31% - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31%

"Чижик" в январе-августе нарастила выручку на 31% в годовом выражении, а по итогам всего года бизнес будет работать на положительной EBITDA, заявил генеральный... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:34+0300

2026-09-30T10:34+0300

2026-09-30T10:34+0300

бизнес

финансы

x5 retail group

перекресток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873794345.jpg?1790753685

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Чижик" в январе-августе нарастила выручку на 31% в годовом выражении, а по итогам всего года бизнес будет работать на положительной EBITDA, заявил генеральный директор компании X5, куда входит эта сеть дискаунтеров, Игорь Шехтерман. "Чижик" — наиболее быстрорастущий формат, по итогам восьми месяцев этого года "Чижик" растет на 31%, активно открывает новые магазины и регионы, расширяет ассортимент. По итогам года "Чижик" будет работать на положительной EBITDA", - сказал он на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026. Шехтерман отметил, что и в целом выручка всех форматов торговых сетей X5 продолжает расти. Так, за те же первые восемь месяцев года магазины "у дома" "Пятерочка" прибавили по этому показателю на 9,3%, а супермаркеты "Перекресток" — на 7%. Кроме того, по данным Х5, онлайн-направление компании нарастило выручку на 28%. А прямая франшиза магазинов малого формата "Около" демонстрирует рекордный прирост выручки - на 61,2% год к году. "В франшизе "Около" мы уже открыли более 8,5 тысяч магазинов в 55 регионах. До конца этого года мы планируем, что наше присутствие будет в 60 регионах с нашей франшизой "Около", - добавил генеральный директор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, x5 retail group, перекресток