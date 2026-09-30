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"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31%
"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31% - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31%
"Чижик" в январе-августе нарастила выручку на 31% в годовом выражении, а по итогам всего года бизнес будет работать на положительной EBITDA, заявил генеральный... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:34+0300
2026-09-30T10:34+0300
бизнес
финансы
x5 retail group
перекресток
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Чижик" в январе-августе нарастила выручку на 31% в годовом выражении, а по итогам всего года бизнес будет работать на положительной EBITDA, заявил генеральный директор компании X5, куда входит эта сеть дискаунтеров, Игорь Шехтерман. "Чижик" — наиболее быстрорастущий формат, по итогам восьми месяцев этого года "Чижик" растет на 31%, активно открывает новые магазины и регионы, расширяет ассортимент. По итогам года "Чижик" будет работать на положительной EBITDA", - сказал он на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026. Шехтерман отметил, что и в целом выручка всех форматов торговых сетей X5 продолжает расти. Так, за те же первые восемь месяцев года магазины "у дома" "Пятерочка" прибавили по этому показателю на 9,3%, а супермаркеты "Перекресток" — на 7%. Кроме того, по данным Х5, онлайн-направление компании нарастило выручку на 28%. А прямая франшиза магазинов малого формата "Около" демонстрирует рекордный прирост выручки - на 61,2% год к году. "В франшизе "Около" мы уже открыли более 8,5 тысяч магазинов в 55 регионах. До конца этого года мы планируем, что наше присутствие будет в 60 регионах с нашей франшизой "Около", - добавил генеральный директор.
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
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бизнес, финансы, x5 retail group, перекресток
Бизнес, Финансы, X5 Retail Group, Перекресток
10:34 30.09.2026
 
"Чижик" в январе-августе нарастил выручку на 31%

Глава X5 Шехтерман: "Чижик" за восемь месяцев нарастил выручку на 31%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Чижик" в январе-августе нарастила выручку на 31% в годовом выражении, а по итогам всего года бизнес будет работать на положительной EBITDA, заявил генеральный директор компании X5, куда входит эта сеть дискаунтеров, Игорь Шехтерман.
"Чижик" — наиболее быстрорастущий формат, по итогам восьми месяцев этого года "Чижик" растет на 31%, активно открывает новые магазины и регионы, расширяет ассортимент. По итогам года "Чижик" будет работать на положительной EBITDA", - сказал он на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026.
Шехтерман отметил, что и в целом выручка всех форматов торговых сетей X5 продолжает расти. Так, за те же первые восемь месяцев года магазины "у дома" "Пятерочка" прибавили по этому показателю на 9,3%, а супермаркеты "Перекресток" — на 7%.
Кроме того, по данным Х5, онлайн-направление компании нарастило выручку на 28%. А прямая франшиза магазинов малого формата "Около" демонстрирует рекордный прирост выручки - на 61,2% год к году.
"В франшизе "Около" мы уже открыли более 8,5 тысяч магазинов в 55 регионах. До конца этого года мы планируем, что наше присутствие будет в 60 регионах с нашей франшизой "Около", - добавил генеральный директор.
 
БизнесФинансыX5 Retail GroupПерекресток
 
 
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