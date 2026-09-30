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Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года - 30.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:16+0300
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2026-09-30T15:32+0300
мировая экономика
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инфляция
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель является максимальным с декабря 2023 года, когда годовой рост потребительских цен составил 3,7%.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3,2%.В месячном выражении потребительские цены в Германии увеличились на 0,6%. Ожидался рост на 0,5%.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.Цены отдельно на энергоносители в сентябре ускорили рост в годовом выражении до 14,9% с 10,5% месяцем ранее.Рост цен на продовольствие ускорился до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3,8%.Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в сентябре также вырос на 3,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,6%.
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мировая экономика, германия, инфляция
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до максимума с конца 2023 года
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель является максимальным с декабря 2023 года, когда годовой рост потребительских цен составил 3,7%.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3,2%.
В месячном выражении потребительские цены в Германии увеличились на 0,6%. Ожидался рост на 0,5%.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.
Цены отдельно на энергоносители в сентябре ускорили рост в годовом выражении до 14,9% с 10,5% месяцем ранее.
Рост цен на продовольствие ускорился до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3,8%.
Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в сентябре также вырос на 3,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,6%.