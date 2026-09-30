Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/destatis-873809572.html
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года - 30.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:16+0300
2026-09-30T15:32+0300
мировая экономика
германия
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель является максимальным с декабря 2023 года, когда годовой рост потребительских цен составил 3,7%.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3,2%.В месячном выражении потребительские цены в Германии увеличились на 0,6%. Ожидался рост на 0,5%.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.Цены отдельно на энергоносители в сентябре ускорили рост в годовом выражении до 14,9% с 10,5% месяцем ранее.Рост цен на продовольствие ускорился до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3,8%.Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в сентябре также вырос на 3,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,6%.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, инфляция
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция
15:16 30.09.2026 (обновлено: 15:32 30.09.2026)
 
Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до максимума с конца 2023 года

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель является максимальным с декабря 2023 года, когда годовой рост потребительских цен составил 3,7%.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3,2%.
В месячном выражении потребительские цены в Германии увеличились на 0,6%. Ожидался рост на 0,5%.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.
Цены отдельно на энергоносители в сентябре ускорили рост в годовом выражении до 14,9% с 10,5% месяцем ранее.
Рост цен на продовольствие ускорился до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3,8%.
Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в сентябре также вырос на 3,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,6%.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала