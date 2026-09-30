https://1prime.ru/20260930/destatis-873809572.html

Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года

Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии ускорилась до максимума с конца 2023 года

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:16+0300

2026-09-30T15:16+0300

2026-09-30T15:32+0300

мировая экономика

германия

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель является максимальным с декабря 2023 года, когда годовой рост потребительских цен составил 3,7%.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3,2%.В месячном выражении потребительские цены в Германии увеличились на 0,6%. Ожидался рост на 0,5%.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.Цены отдельно на энергоносители в сентябре ускорили рост в годовом выражении до 14,9% с 10,5% месяцем ранее.Рост цен на продовольствие ускорился до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3,8%.Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в сентябре также вырос на 3,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,6%.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, инфляция