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В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля

В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля - 30.09.2026, ПРАЙМ

В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля

Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля продлен для их производителей до 31 октября, сообщило правительство РФ. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:03+0300

2026-09-30T10:03+0300

2026-09-30T10:03+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля продлен для их производителей до 31 октября, сообщило правительство РФ. "Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно", - говорится в сообщении. Подобный запрет действовал по 30 сентября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании, уточнили в правительстве. Запрет на экспорт дизельного топлива сохраняется, но затоваривание допущено не будет, говорил ранее в сентябре вице-премьер РФ Александр Новак. Позднее РИА Новости в Минэнерго РФ сообщили, что министерство допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило до 31 января будущего года экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойля, дизельного и судового топлива - для непроизводителей. Кроме того, были предоставлены налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране, а в начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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россия, александр новак