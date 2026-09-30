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В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля
В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля - 30.09.2026, ПРАЙМ
В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля
Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля продлен для их производителей до 31 октября, сообщило правительство РФ. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:03+0300
2026-09-30T10:03+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля продлен для их производителей до 31 октября, сообщило правительство РФ. "Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно", - говорится в сообщении. Подобный запрет действовал по 30 сентября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании, уточнили в правительстве. Запрет на экспорт дизельного топлива сохраняется, но затоваривание допущено не будет, говорил ранее в сентябре вице-премьер РФ Александр Новак. Позднее РИА Новости в Минэнерго РФ сообщили, что министерство допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило до 31 января будущего года экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойля, дизельного и судового топлива - для непроизводителей. Кроме того, были предоставлены налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране, а в начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
10:03 30.09.2026
 
В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля

Правительство продлило запрет на экспорт дизельного, судового и газойля до 31 октября

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля продлен для их производителей до 31 октября, сообщило правительство РФ.
"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Подобный запрет действовал по 30 сентября.
Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании, уточнили в правительстве.
Запрет на экспорт дизельного топлива сохраняется, но затоваривание допущено не будет, говорил ранее в сентябре вице-премьер РФ Александр Новак. Позднее РИА Новости в Минэнерго РФ сообщили, что министерство допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило до 31 января будущего года экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойля, дизельного и судового топлива - для непроизводителей.
Кроме того, были предоставлены налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране, а в начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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