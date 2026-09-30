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В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин

В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин - 30.09.2026, ПРАЙМ

В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин

С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:53+0300

2026-09-30T14:53+0300

2026-09-30T14:58+0300

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ДОНЕЦК, 30 сен - ПРАЙМ. С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин. "...С 2022 года у нас поступило уже 460 единиц нового подвижного состава. Вот очень хорошие показатели. В этом году по обновлению парка уже 41 новый автобус прибыл в республику", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона добавил, что до конца текущего года в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" на территорию республики планируется обновление 135 единиц транспорта и приобретение 10 троллейбусов.

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