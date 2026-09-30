https://1prime.ru/20260930/dnr-873807770.html
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин - 30.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин
С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:53+0300
2026-09-30T14:53+0300
2026-09-30T14:58+0300
бизнес
россия
денис пушилин
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873807770.jpg?1790769505
ДОНЕЦК, 30 сен - ПРАЙМ. С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин. "...С 2022 года у нас поступило уже 460 единиц нового подвижного состава. Вот очень хорошие показатели. В этом году по обновлению парка уже 41 новый автобус прибыл в республику", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона добавил, что до конца текущего года в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" на территорию республики планируется обновление 135 единиц транспорта и приобретение 10 троллейбусов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, денис пушилин, вконтакте
Бизнес, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВКонтакте
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин
Пушилин: с начала 2022 года в ДНР поступило 460 единиц нового транспорта
ДОНЕЦК, 30 сен - ПРАЙМ. С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"...С 2022 года у нас поступило уже 460 единиц нового подвижного состава. Вот очень хорошие показатели. В этом году по обновлению парка уже 41 новый автобус прибыл в республику", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона добавил, что до конца текущего года в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" на территорию республики планируется обновление 135 единиц транспорта и приобретение 10 троллейбусов.