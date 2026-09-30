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В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин - 30.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин
С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:53+0300
2026-09-30T14:58+0300
бизнес
россия
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ДОНЕЦК, 30 сен - ПРАЙМ. С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин. "...С 2022 года у нас поступило уже 460 единиц нового подвижного состава. Вот очень хорошие показатели. В этом году по обновлению парка уже 41 новый автобус прибыл в республику", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона добавил, что до конца текущего года в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" на территорию республики планируется обновление 135 единиц транспорта и приобретение 10 троллейбусов.
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Бизнес, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВКонтакте
14:53 30.09.2026 (обновлено: 14:58 30.09.2026)
 
В ДНР с 2022 года поступило 460 единиц нового транспорта, заявил Пушилин

Пушилин: с начала 2022 года в ДНР поступило 460 единиц нового транспорта

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ДОНЕЦК, 30 сен - ПРАЙМ. С начала 2022 года на территорию ДНР поступило 460 единиц нового подвижного транспортного состава, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"...С 2022 года у нас поступило уже 460 единиц нового подвижного состава. Вот очень хорошие показатели. В этом году по обновлению парка уже 41 новый автобус прибыл в республику", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона добавил, что до конца текущего года в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" на территорию республики планируется обновление 135 единиц транспорта и приобретение 10 троллейбусов.
 
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