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В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог

В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог - 30.09.2026, ПРАЙМ

В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог

Специалисты за 2026 год в ДНР отремонтировали и построили 420 километров дорог, сказал глава республики Денис Пушилин. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:53+0300

2026-09-30T14:53+0300

2026-09-30T14:53+0300

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ДОНЕЦК, 30 сен – ПРАЙМ. Специалисты за 2026 год в ДНР отремонтировали и построили 420 километров дорог, сказал глава республики Денис Пушилин. "Мы действительно очень много сейчас строим и ремонтируем дорог. И мы в этом году уже из намеченного плана, тоже достаточно большого, амбициозного, мы уже 420 километров дорог отремонтировали и построили", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона добавил, что работа по восстановлению и строительству дорог в регионе продолжится, пока позволяют погодные условия и технические возможности к строительству без потери качества.

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