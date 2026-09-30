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В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог
В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог - 30.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог
Специалисты за 2026 год в ДНР отремонтировали и построили 420 километров дорог, сказал глава республики Денис Пушилин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:53+0300
2026-09-30T14:53+0300
2026-09-30T14:53+0300
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ДОНЕЦК, 30 сен – ПРАЙМ. Специалисты за 2026 год в ДНР отремонтировали и построили 420 километров дорог, сказал глава республики Денис Пушилин.
"Мы действительно очень много сейчас строим и ремонтируем дорог. И мы в этом году уже из намеченного плана, тоже достаточно большого, амбициозного, мы уже 420 километров дорог отремонтировали и построили", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона добавил, что работа по восстановлению и строительству дорог в регионе продолжится, пока позволяют погодные условия и технические возможности к строительству без потери качества.
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бизнес, недвижимость, денис пушилин, вконтакте
Бизнес, Недвижимость, Денис Пушилин, ВКонтакте
В ДНР в 2026 году отремонтировали и построили 420 километров дорог
Пушилин: специалисты за 2026 год в ДНР отремонтировали и построили 420 километров дорог
ДОНЕЦК, 30 сен – ПРАЙМ. Специалисты за 2026 год в ДНР отремонтировали и построили 420 километров дорог, сказал глава республики Денис Пушилин.
"Мы действительно очень много сейчас строим и ремонтируем дорог. И мы в этом году уже из намеченного плана, тоже достаточно большого, амбициозного, мы уже 420 километров дорог отремонтировали и построили", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона добавил, что работа по восстановлению и строительству дорог в регионе продолжится, пока позволяют погодные условия и технические возможности к строительству без потери качества.