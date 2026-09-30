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В экономику ДНР за три года вложено 40 миллиардов рублей

В экономику ДНР за три года вложено 40 миллиардов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

В экономику ДНР за три года вложено 40 миллиардов рублей

Сорок миллиардов рублей было вложено в экономику Донецкой Народной Республики за последние три года, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:13+0300

2026-09-30T19:13+0300

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ДОНЕЦК, 30 сен – ПРАЙМ. Сорок миллиардов рублей было вложено в экономику Донецкой Народной Республики за последние три года, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Макаров. "За три года 199 предприятий реализуют более 220 инвестиционных проектов с инвестициями почти на 190 миллиардов рублей, 40 миллиардов уже вложено в экономику республики, создано около 6,5 тысяч новых рабочих мест", - сказал Макаров. Он добавил, что за последние годы экономика Донецкой Народной Республики прошла путь от восстановления к созданию условий для самостоятельного роста. "Одновременно меняется качество самой экономики. Мы внедряем современные подходы к управлению и производительности, расширяем меры поддержки малого и среднего бизнеса, развиваем инфраструктуру для инвесторов", - отметил Макаров. День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. А ровно четыре года назад, 30 сентября, в Кремле по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии этих регионов в состав РФ.

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финансы, херсонская область, лнр, запорожская область