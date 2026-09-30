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Доля евро в резервах мировых центробанков выросла до 20,6%

Доля евро в резервах мировых центробанков выросла до 20,6% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Доля евро в резервах мировых центробанков выросла до 20,6%

Доля евро в резервах мировых центробанков по итогам второго квартала текущего года выросла на 0,56 процентного пункта, до максимальных с третьего квартала 2014... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:40+0300

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2026-09-30T09:40+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля евро в резервах мировых центробанков по итогам второго квартала текущего года выросла на 0,56 процентного пункта, до максимальных с третьего квартала 2014 года 20,6%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), которые изучило РИА Новости. "Доля евро в мировых валютных резервах выросла до 20,6% во втором квартале 2026 года по сравнению с 20,04% в первом квартале 2026 года, что ознаменовало наибольший рост как по объему требований, так и по доле евро среди валют, учитываемых в отчетности, в основном за счет активных покупок", - говорится в релизе МВФ. Показатель стал максимальным с третьего квартала 2014 года, когда отметка достигала 20,7%. Тем временем доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 56,7% с 57,18% в предыдущем квартале, поскольку резервные запасы в евро и ряде других валют увеличились, отмечается в сообщении. Доля юаня выросла с 2,11% до 1,98% кварталом ранее, фунта стерлингов - до 4,57% с 4,41%. Показатель для австралийского доллара незначительно вырос - до 2,25% с 2,11% в предыдущем квартале, швейцарского франка - до 0,27% с 0,24%. Доля иены при этом упала до 4,96% с 5,43% в первом квартале. Доля канадского доллара слабо снизилась - до 2,47% с 2,48%, "остальных валют" - до 6,06% с 6,12% ранее.

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рынок, финансы, мвф