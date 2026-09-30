Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/dolja-873822127.html
Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5%
Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5%
Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% против 65,4% за аналогичный период... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:16+0300
2026-09-30T19:16+0300
промышленность
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873822127.jpg?1790785019
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% против 65,4% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Доля прибыльных угольных компаний за семь месяцев составила 35,5% против 34,6% годом ранее. Тем не менее доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля выше только у компаний, ведущих деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды - 67,6%. Сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 178,2 миллиарда рублей против 225 миллиардов за январь-июль годом ранее. Прибыль предприятий составила 45 миллиардов рублей против 50,5 миллиарда. При этом убыток достиг 223,2 миллиарда рублей против 275,5 миллиарда. По данным Росстата, добыча угля в России в январе-июле текущего года снизилась почти на 2% в годовом выражении, до 249 миллионов тонн. В январе-августе она сократилась на 1,1%, до 283 миллионов тонн.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, росстат
Промышленность, Росстат
19:16 30.09.2026
 
Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5%

Росстат: доля убыточных угольных компаний в январе-июле сократилась до 64,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% против 65,4% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.
Доля прибыльных угольных компаний за семь месяцев составила 35,5% против 34,6% годом ранее.
Тем не менее доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля выше только у компаний, ведущих деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды - 67,6%.
Сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 178,2 миллиарда рублей против 225 миллиардов за январь-июль годом ранее. Прибыль предприятий составила 45 миллиардов рублей против 50,5 миллиарда. При этом убыток достиг 223,2 миллиарда рублей против 275,5 миллиарда.
По данным Росстата, добыча угля в России в январе-июле текущего года снизилась почти на 2% в годовом выражении, до 249 миллионов тонн. В январе-августе она сократилась на 1,1%, до 283 миллионов тонн.
 
ПромышленностьРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала