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Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5%

Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 64,5%

Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% против 65,4% за аналогичный период... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:16+0300

2026-09-30T19:16+0300

2026-09-30T19:16+0300

промышленность

росстат

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-июле 2026 года сократилась до 64,5% против 65,4% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Доля прибыльных угольных компаний за семь месяцев составила 35,5% против 34,6% годом ранее. Тем не менее доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля выше только у компаний, ведущих деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды - 67,6%. Сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 178,2 миллиарда рублей против 225 миллиардов за январь-июль годом ранее. Прибыль предприятий составила 45 миллиардов рублей против 50,5 миллиарда. При этом убыток достиг 223,2 миллиарда рублей против 275,5 миллиарда. По данным Росстата, добыча угля в России в январе-июле текущего года снизилась почти на 2% в годовом выражении, до 249 миллионов тонн. В январе-августе она сократилась на 1,1%, до 283 миллионов тонн.

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промышленность, росстат