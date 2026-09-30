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Доллар готовится завершить сентябрь ростом к евро

Доллар готовится завершить сентябрь ростом к евро - 30.09.2026, ПРАЙМ

Доллар готовится завершить сентябрь ростом к евро

Доллар в среду дешевеет к другим мировым валютам, при этом месяц американская валюта готовится завершить в плюсе по отношению к евро, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:30+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доллар в среду дешевеет к другим мировым валютам, при этом месяц американская валюта готовится завершить в плюсе по отношению к евро, следует из данных торгов. По состоянию на 17.07 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1364 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1342 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 156,84 иены со 157,29 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% - до 101,18 пункта. С начала сентября американская валюта подорожала к евро на 2,2%, индекс доллара вырос на 1,8%. В то же время к иене курс доллара снизился на 1,7%. С начала квартала индекс доллара не изменился, а по отношению к евро стоимость американской валюты выросла менее чем на 1%. Инвесторы в среду оценивают американскую макростатистику. Согласно окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в прошлом квартале выросла на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось гораздо выше предыдущих оценок (1,5%). При этом доходы населения США в августе увеличились слабее ожиданий - на 0,2% в месячном выражении, а расходы выросли на 0,9%, что оказалось чуть больше прогноза. Кроме того, как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч. Прогноз предполагал увеличение на 70 тысяч. Также в среду была опубликована предварительная оценка роста потребительских цен в Германии за сентябрь. Согласно этим данным, годовая инфляция в стране ускорилась до максимальных с декабря 2023 года 3,3% с уровня августа в 2,9%.

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