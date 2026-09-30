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В РСТ оценили возможный запуск прямого авиасообщение с Малайзией
В РСТ оценили возможный запуск прямого авиасообщение с Малайзией - 30.09.2026, ПРАЙМ
В РСТ оценили возможный запуск прямого авиасообщение с Малайзией
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией способно повысить интерес туристов к путешествиям, однако оценивать рост взаимного турпотока пока преждевременно, | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:58+0300
2026-09-30T18:58+0300
2026-09-30T19:04+0300
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малайзия
anex
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией способно повысить интерес туристов к путешествиям, однако оценивать рост взаимного турпотока пока преждевременно, рассказала РИА Новости руководитель PR-отдела туроператора Anex (члена Российского союза туриндустрии) Виктория Худаева. Ранее в четверг заместитель главы представительства Офиса по туризму Малайзии в РФ Кресентия Садатал рассказала, что авиакомпания Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией. "Наличие прямого авиасообщения, безусловно, является одним из факторов, способных стимулировать спрос на направление. Однако оценивать возможный рост турпотока между Россией и Малайзией в процентах пока преждевременно", - сказала Худаева. По ее словам, в первую очередь необходимо понимать параметры будущей программы - прежде всего даты начала полетов, частотность, объем перевозки и стоимость билетов. Она подчеркнула, что Малайзия уже присутствует на туристической карте российских путешественников, однако пока остается нишевым направлением по сравнению с наиболее массовыми зарубежными направлениями. Худаева отметила, что прямой рейс способен сделать поездки более удобными и сократить зависимость от стыковочных маршрутов. "Поэтому при конкурентной цене перевозки можно ожидать дополнительного интереса со стороны российских туристов", - заключила она.
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туризм, бизнес, россия, малайзия, anex, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Anex, Российский союз туриндустрии
В РСТ оценили возможный запуск прямого авиасообщение с Малайзией
Худаева: прямое авиасообщение между Россией и Малайзией способно повысить спрос у туристов
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией способно повысить интерес туристов к путешествиям, однако оценивать рост взаимного турпотока пока преждевременно, рассказала РИА Новости руководитель PR-отдела туроператора Anex (члена Российского союза туриндустрии) Виктория Худаева.
Ранее в четверг заместитель главы представительства Офиса по туризму Малайзии в РФ Кресентия Садатал рассказала, что авиакомпания Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией.
"Наличие прямого авиасообщения, безусловно, является одним из факторов, способных стимулировать спрос на направление. Однако оценивать возможный рост турпотока между Россией и Малайзией в процентах пока преждевременно", - сказала Худаева.
По ее словам, в первую очередь необходимо понимать параметры будущей программы - прежде всего даты начала полетов, частотность, объем перевозки и стоимость билетов.
Она подчеркнула, что Малайзия уже присутствует на туристической карте российских путешественников, однако пока остается нишевым направлением по сравнению с наиболее массовыми зарубежными направлениями.
Худаева отметила, что прямой рейс способен сделать поездки более удобными и сократить зависимость от стыковочных маршрутов. "Поэтому при конкурентной цене перевозки можно ожидать дополнительного интереса со стороны российских туристов", - заключила она.