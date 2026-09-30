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Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года

Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года

До конца года осталось ровно три месяца. На чем можно заработать за этот короткий срок и какие инструменты лучше обходить стороной агентству "Прайм" рассказала... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T03:03+0300

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. До конца года осталось ровно три месяца. На чем можно заработать за этот короткий срок и какие инструменты лучше обходить стороной агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.По словам эксперта, горизонт в три месяца — это не про поиск максимальной доходности, а про сочетание сохранности, ликвидности и возможности заработать на движении ставок."Сейчас ситуация интересная: ключевая ставка ЦБ находится на уровне 14%, при этом регулятор в сентябре взял паузу и не дал сигнала о дальнейшем движении. Одновременно прогноз ЦБ предполагает более плавное снижение ставки, чем ожидалось ранее", - говорит Ермилова.Если инвестор готов принять рыночный риск, стоит присмотреться к ОФЗ с фиксированным купоном. На конец сентября доходность гособлигаций составляет от 12,2% на коротком конце до 17% на длинном. Заработок здесь может сложиться из двух частей: купонного дохода и роста цены самой бумаги, если ставки пойдут вниз.Однако для трехмесячного горизонта брать слишком длинные бумаги только ради высокой заявленной доходности нецелесообразно — при изменении ожиданий по ставке их цена может заметно колебаться.Для тех, кому деньги понадобятся уже в начале 2027 года, эксперт советует короткие облигации и инструменты денежного рынка. Это более консервативный сценарий: не столько попытка заработать на росте цены, сколько зафиксировать относительно высокую рублевую доходность на оставшиеся месяцы. Если же основная задача — просто сохранить деньги к конкретной дате и не видеть временную просадку, логичнее выбрать депозит.Акции на таком коротком горизонте можно рассматривать только как небольшую долю портфеля. Потенциальная доходность может быть выше, но это уже не история про "легко заработать" — получить существенный убыток тоже вполне реально. Золото, по словам Ермиловой, скорее выступает страховкой и диверсификатором, а не ставкой на доход за три месяца.Таким образом, за три месяца не стоит искать инструмент с максимальной доходностью. Если деньги точно понадобятся к концу года, разумнее делать ставку на короткие инструменты с фиксированной доходностью. Если горизонт можно продлить хотя бы до 2027 года, интереснее выглядят ОФЗ с фиксированным купоном — при дальнейшем снижении ставок инвестор заработает не только на купоне, но и на росте рыночной цены облигации."И важно отметить, что "заработать до 31 декабря" — это всего три месяца, поэтому даже доходность 15% годовых даст за этот период порядка 3,7% до налогов и комиссий, а не реальные 15%", - подытоживает эксперт.

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