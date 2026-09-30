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Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года
Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года - 30.09.2026, ПРАЙМ
Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года
До конца года осталось ровно три месяца. На чем можно заработать за этот короткий срок и какие инструменты лучше обходить стороной агентству "Прайм" рассказала... | 30.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. До конца года осталось ровно три месяца. На чем можно заработать за этот короткий срок и какие инструменты лучше обходить стороной агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.По словам эксперта, горизонт в три месяца — это не про поиск максимальной доходности, а про сочетание сохранности, ликвидности и возможности заработать на движении ставок."Сейчас ситуация интересная: ключевая ставка ЦБ находится на уровне 14%, при этом регулятор в сентябре взял паузу и не дал сигнала о дальнейшем движении. Одновременно прогноз ЦБ предполагает более плавное снижение ставки, чем ожидалось ранее", - говорит Ермилова.Если инвестор готов принять рыночный риск, стоит присмотреться к ОФЗ с фиксированным купоном. На конец сентября доходность гособлигаций составляет от 12,2% на коротком конце до 17% на длинном. Заработок здесь может сложиться из двух частей: купонного дохода и роста цены самой бумаги, если ставки пойдут вниз.Однако для трехмесячного горизонта брать слишком длинные бумаги только ради высокой заявленной доходности нецелесообразно — при изменении ожиданий по ставке их цена может заметно колебаться.Для тех, кому деньги понадобятся уже в начале 2027 года, эксперт советует короткие облигации и инструменты денежного рынка. Это более консервативный сценарий: не столько попытка заработать на росте цены, сколько зафиксировать относительно высокую рублевую доходность на оставшиеся месяцы. Если же основная задача — просто сохранить деньги к конкретной дате и не видеть временную просадку, логичнее выбрать депозит.Акции на таком коротком горизонте можно рассматривать только как небольшую долю портфеля. Потенциальная доходность может быть выше, но это уже не история про "легко заработать" — получить существенный убыток тоже вполне реально. Золото, по словам Ермиловой, скорее выступает страховкой и диверсификатором, а не ставкой на доход за три месяца.Таким образом, за три месяца не стоит искать инструмент с максимальной доходностью. Если деньги точно понадобятся к концу года, разумнее делать ставку на короткие инструменты с фиксированной доходностью. Если горизонт можно продлить хотя бы до 2027 года, интереснее выглядят ОФЗ с фиксированным купоном — при дальнейшем снижении ставок инвестор заработает не только на купоне, но и на росте рыночной цены облигации."И важно отметить, что "заработать до 31 декабря" — это всего три месяца, поэтому даже доходность 15% годовых даст за этот период порядка 3,7% до налогов и комиссий, а не реальные 15%", - подытоживает эксперт.
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эксклюзив, финансы, акции
Эксклюзив, Финансы, Акции
Названы лучшие инструменты для инвестирования в последние 3 месяца года
Эксперт Ермилова рассказала, куда стоит вложиться до конца года
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. До конца года осталось ровно три месяца. На чем можно заработать за этот короткий срок и какие инструменты лучше обходить стороной агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
По словам эксперта, горизонт в три месяца — это не про поиск максимальной доходности, а про сочетание сохранности, ликвидности и возможности заработать на движении ставок.
"Сейчас ситуация интересная: ключевая ставка ЦБ находится на уровне 14%, при этом регулятор в сентябре взял паузу и не дал сигнала о дальнейшем движении. Одновременно прогноз ЦБ предполагает более плавное снижение ставки, чем ожидалось ранее", - говорит Ермилова.
Если инвестор готов принять рыночный риск, стоит присмотреться к ОФЗ с фиксированным купоном. На конец сентября доходность гособлигаций составляет от 12,2% на коротком конце до 17% на длинном. Заработок здесь может сложиться из двух частей: купонного дохода и роста цены самой бумаги, если ставки пойдут вниз.
Однако для трехмесячного горизонта брать слишком длинные бумаги только ради высокой заявленной доходности нецелесообразно — при изменении ожиданий по ставке их цена может заметно колебаться.
Для тех, кому деньги понадобятся уже в начале 2027 года, эксперт советует короткие облигации и инструменты денежного рынка. Это более консервативный сценарий: не столько попытка заработать на росте цены, сколько зафиксировать относительно высокую рублевую доходность на оставшиеся месяцы. Если же основная задача — просто сохранить деньги к конкретной дате и не видеть временную просадку, логичнее выбрать депозит.
ЦБ предложил изменить механизм быстрого востребования средств по облигациям
Акции на таком коротком горизонте можно рассматривать только как небольшую долю портфеля. Потенциальная доходность может быть выше, но это уже не история про "легко заработать" — получить существенный убыток тоже вполне реально. Золото, по словам Ермиловой, скорее выступает страховкой и диверсификатором, а не ставкой на доход за три месяца.
Таким образом, за три месяца не стоит искать инструмент с максимальной доходностью. Если деньги точно понадобятся к концу года, разумнее делать ставку на короткие инструменты с фиксированной доходностью. Если горизонт можно продлить хотя бы до 2027 года, интереснее выглядят ОФЗ с фиксированным купоном — при дальнейшем снижении ставок инвестор заработает не только на купоне, но и на росте рыночной цены облигации.
"И важно отметить, что "заработать до 31 декабря" — это всего три месяца, поэтому даже доходность 15% годовых даст за этот период порядка 3,7% до налогов и комиссий, а не реальные 15%", - подытоживает эксперт.