https://1prime.ru/20260930/evropa-873796848.html

"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей

"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей

Захват Европой российских торговых судов будет восприниматься Москвой как объявление войны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:29+0300

2026-09-30T11:29+0300

2026-09-30T11:29+0300

россия

европа

цру

сша

владимир путин

судоходство

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Захват Европой российских торговых судов будет восприниматься Москвой как объявление войны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."Если Европа предпримет какие-либо дальнейшие шаги по захвату российских кораблей, то Россия воспримет это как акт войны и ответит на это, вернув корабли или потопив иностранные суда, участвующие в каких-либо операциях против российских кораблей", — отметил он.Аналитик напомнил, что во время учений Тихоокеанского флота в августе 2026 года президент России Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захвата торговых судов странами Евросоюза. По его мнению, это стало приказом для военных уничтожать иностранные корабли в случае вмешательства.Джонсон подчеркнул, что Россия не стремится к завоеваниям и не строит военные базы по всему миру, в отличие от США."Соединенные Штаты занимаются психологической проекцией в отношении России. Мы постоянно обвиняем Россию в том, что делаем сами", — добавил он.

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россия, европа, цру, сша, владимир путин, судоходство