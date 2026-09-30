https://1prime.ru/20260930/evropa-873796848.html
"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей
"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей
Захват Европой российских торговых судов будет восприниматься Москвой как объявление войны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:29+0300
2026-09-30T11:29+0300
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Захват Европой российских торговых судов будет восприниматься Москвой как объявление войны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."Если Европа предпримет какие-либо дальнейшие шаги по захвату российских кораблей, то Россия воспримет это как акт войны и ответит на это, вернув корабли или потопив иностранные суда, участвующие в каких-либо операциях против российских кораблей", — отметил он.Аналитик напомнил, что во время учений Тихоокеанского флота в августе 2026 года президент России Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захвата торговых судов странами Евросоюза. По его мнению, это стало приказом для военных уничтожать иностранные корабли в случае вмешательства.Джонсон подчеркнул, что Россия не стремится к завоеваниям и не строит военные базы по всему миру, в отличие от США."Соединенные Штаты занимаются психологической проекцией в отношении России. Мы постоянно обвиняем Россию в том, что делаем сами", — добавил он.
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россия, европа, цру, сша, владимир путин, судоходство
РОССИЯ, ЕВРОПА, ЦРУ, США, Владимир Путин, судоходство
"Акт войны": в США раскрыли реакцию России на захват Европой кораблей
Джонсон: захват Европой торговых судов России будет восприниматься как объявление войны
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ.
Захват Европой российских торговых судов будет восприниматься Москвой как объявление войны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала
.
"Если Европа предпримет какие-либо дальнейшие шаги по захвату российских кораблей, то Россия воспримет это как акт войны и ответит на это, вернув корабли или потопив иностранные суда, участвующие в каких-либо операциях против российских кораблей", — отметил он.
Аналитик напомнил, что во время учений Тихоокеанского флота в августе 2026 года президент России Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захвата торговых судов странами Евросоюза. По его мнению, это стало приказом для военных уничтожать иностранные корабли в случае вмешательства.
Джонсон подчеркнул, что Россия не стремится к завоеваниям и не строит военные базы по всему миру, в отличие от США.
"Соединенные Штаты занимаются психологической проекцией в отношении России. Мы постоянно обвиняем Россию в том, что делаем сами", — добавил он.
Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ