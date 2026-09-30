https://1prime.ru/20260930/evropa-873798634.html

"Россия не шутит": в США испугались новой войны в Европе

"Россия не шутит": в США испугались новой войны в Европе - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Россия не шутит": в США испугались новой войны в Европе

Война между Россией и Европой становится неизбежной из-за антироссийской риторики и действий Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:22+0300

2026-09-30T12:22+0300

2026-09-30T12:22+0300

россия

европа

запад

война

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Война между Россией и Европой становится неизбежной из-за антироссийской риторики и действий Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."Я думаю, что война с Европой неизбежна", — сказал он.Джонсон сослался на беседу с генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым, который предположил, что Россия не будет наносить превентивный удар по Европе или брать под контроль территорию Германии, Румынии или Польши. Однако, по его мнению, сочетание риторики и действий Европы делает войну неизбежной.По словам аналитика, высокопоставленные российские военные ожидают, что России придется применить военную силу против европейцев, особенно против немцев, из-за слов и действий их властей."Людям на Западе нужно наконец-то проснуться, потому что Россия не шутит. И я думаю, что Запад в некоторых областях принял терпение России за слабость. Я думаю, это будет фатальной ошибкой", — заключил Джонсон.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20260930/evropa-873796848.html

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россия, европа, запад, война