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"Дошли до безумия": в Европе осознали последствия роста расходов на оборону - 30.09.2026, ПРАЙМ
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"Дошли до безумия": в Европе осознали последствия роста расходов на оборону
"Дошли до безумия": в Европе осознали последствия роста расходов на оборону - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Дошли до безумия": в Европе осознали последствия роста расходов на оборону
Рост расходов на оборону в странах ЕС приведет к сокращению социальных расходов, государственных инвестиций, финансирования здравоохранения и образования,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:21+0300
2026-09-30T15:21+0300
мировая экономика
европа
ес
бюджет
расходы на оборону
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РИМ, 30 сен - ПРАЙМ. Рост расходов на оборону в странах ЕС приведет к сокращению социальных расходов, государственных инвестиций, финансирования здравоохранения и образования, заявил депутат Европарламента от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Гаэтано Педуллà. "Стремительный рост расходов на перевооружение, подтвержденный сегодня первым ежегодным докладом EDA (Европейское оборонное агентство - ред.), ясно показывает направление, которое выбрали национальные правительства под руководством Европы: для оружейных лобби - множество чеков для вписанной суммы, гражданам - лишь крохи", - сказал евродепутат, комментируя доклад Европейского оборонного агентства. Педулла отметил вероятный рост расходов Евросоюза. "На фоне расходов, которые к 2029 году могут достичь 547 миллиардов евро, сокращения расходов на социальную сферу, государственные инвестиции, здравоохранение и образование увеличатся", - говорится в его заявлении. В июле сообщалось, что совокупный военный бюджет 27 стран ЕС в 2025 году достиг 418 миллиардов евро, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Он составил 2,2% совокупного ВВП сообщества. В 2026 году EDA прогнозирует дальнейшее увеличение расходов до 454 миллиардов евро, или 2,4% ВВП. При сохранении нынешней динамики к 2029 году военные бюджеты стран ЕС могут вырасти уже до 547 миллиардов евро. "К этим рекордным ассигнованиям, полученным из национальных бюджетов 27 государств-членов, необходимо также добавить непосредственно европейские фонды - от Safe и European Peace Facility до нового оборонного фонда, который должен начать работу с новым многолетним бюджетом", - отметил евродепутат. Педулла заявил, что граждане ЕС не хотят перевооружения, а рассчитывают на политику, которая будет учитывать их интересы. "Мы дошли до полного безумия: граждане не хотят перевооружения, они хотят политики, которая их слушает и служит их интересам. Чем раньше такие люди, как фон дер Ляйен, Мелони, Мерц и Каллас, уйдут домой, тем лучше", - заключил итальянский политик.
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мировая экономика, европа, ес, бюджет, расходы на оборону
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС, бюджет, расходы на оборону
15:21 30.09.2026
 
"Дошли до безумия": в Европе осознали последствия роста расходов на оборону

Педулл: рост трат на оборону в странах ЕС приведет к сокращению социальных расходов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© Фото : официальный сайт EU
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РИМ, 30 сен - ПРАЙМ. Рост расходов на оборону в странах ЕС приведет к сокращению социальных расходов, государственных инвестиций, финансирования здравоохранения и образования, заявил депутат Европарламента от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Гаэтано Педуллà.
"Стремительный рост расходов на перевооружение, подтвержденный сегодня первым ежегодным докладом EDA (Европейское оборонное агентство - ред.), ясно показывает направление, которое выбрали национальные правительства под руководством Европы: для оружейных лобби - множество чеков для вписанной суммы, гражданам - лишь крохи", - сказал евродепутат, комментируя доклад Европейского оборонного агентства.
Педулла отметил вероятный рост расходов Евросоюза.
"На фоне расходов, которые к 2029 году могут достичь 547 миллиардов евро, сокращения расходов на социальную сферу, государственные инвестиции, здравоохранение и образование увеличатся", - говорится в его заявлении.
В июле сообщалось, что совокупный военный бюджет 27 стран ЕС в 2025 году достиг 418 миллиардов евро, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Он составил 2,2% совокупного ВВП сообщества. В 2026 году EDA прогнозирует дальнейшее увеличение расходов до 454 миллиардов евро, или 2,4% ВВП. При сохранении нынешней динамики к 2029 году военные бюджеты стран ЕС могут вырасти уже до 547 миллиардов евро.
"К этим рекордным ассигнованиям, полученным из национальных бюджетов 27 государств-членов, необходимо также добавить непосредственно европейские фонды - от Safe и European Peace Facility до нового оборонного фонда, который должен начать работу с новым многолетним бюджетом", - отметил евродепутат.
Педулла заявил, что граждане ЕС не хотят перевооружения, а рассчитывают на политику, которая будет учитывать их интересы.
"Мы дошли до полного безумия: граждане не хотят перевооружения, они хотят политики, которая их слушает и служит их интересам. Чем раньше такие люди, как фон дер Ляйен, Мелони, Мерц и Каллас, уйдут домой, тем лучше", - заключил итальянский политик.
 
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