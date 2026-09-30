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Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США в вопросах обороны

Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США в вопросах обороны - 30.09.2026, ПРАЙМ

Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США в вопросах обороны

Европа находится в чрезмерной зависимости от США в вопросах собственной обороны, такая ситуация не может сохраняться, заявил генсек НАТО Марк Рютте. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:27+0300

2026-09-30T18:27+0300

2026-09-30T18:27+0300

мировая экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Европа находится в чрезмерной зависимости от США в вопросах собственной обороны, такая ситуация не может сохраняться, заявил генсек НАТО Марк Рютте. "Мы находимся в полной, чрезмерной зависимости от страны, расположенной так далеко, с населением 340 миллионов человек, в вопросе защиты... Это неустойчиво", - заявил Рютте на форуме Euronews в Брюсселе. По его словам, прежняя модель НАТО, при которой США несли чрезмерную ответственность за оборону порядка 600 миллионов европейцев, не может сохраняться. Рютте при этом заявил, что увеличение европейских расходов на оборону не означает ухода США из Европы. По его словам, Вашингтон продолжит участвовать в обеспечении европейской безопасности не только посредством ядерного сдерживания, но и обычными вооруженными силами.

сша

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мировая экономика, сша, европа, брюссель, марк рютте, нато