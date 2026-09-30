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ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке - 30.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке - 30.09.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:16+0300
2026-09-30T09:35+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на топливном рынке, выдала 91 предупреждение, сообщила служба. "ФАС России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило накануне правительство РФ. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
09:16 30.09.2026 (обновлено: 09:35 30.09.2026)
 
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке

ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке и выдала 91 предупреждение

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на топливном рынке, выдала 91 предупреждение, сообщила служба.
"ФАС России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило накануне правительство РФ.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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