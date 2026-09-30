https://1prime.ru/20260930/fas-873790193.html
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке - 30.09.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:16+0300
2026-09-30T09:16+0300
2026-09-30T09:35+0300
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867457179_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_8aa084f4f70ec07fc0aed7b0e70394cd.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на топливном рынке, выдала 91 предупреждение, сообщила служба. "ФАС России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило накануне правительство РФ. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867457179_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_07ff253a9c70715b45b5e806610806b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке
ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке и выдала 91 предупреждение
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на топливном рынке, выдала 91 предупреждение, сообщила служба.
"ФАС России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило накануне правительство РФ.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.