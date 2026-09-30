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ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке

ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке - 30.09.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:16+0300

2026-09-30T09:16+0300

2026-09-30T09:35+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, возбудила уже 58 дел на топливном рынке, выдала 91 предупреждение, сообщила служба. "ФАС России продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило накануне правительство РФ. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак