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ФАС: соглашения с независимыми АЗС заключены в 15 регионах - 30.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС: соглашения с независимыми АЗС заключены в 15 регионах
ФАС: соглашения с независимыми АЗС заключены в 15 регионах - 30.09.2026, ПРАЙМ
ФАС: соглашения с независимыми АЗС заключены в 15 регионах
Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливо заключены в 15 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:49+0300
2026-09-30T09:49+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливо заключены в 15 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах", - говорится в сообщении. В ФАС подчеркнули, что служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе вице-премьер Александр Новак. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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россия, александр новак, нпз
РОССИЯ, Александр Новак, НПЗ
09:49 30.09.2026
 
ФАС: соглашения с независимыми АЗС заключены в 15 регионах

ФАС: в 15 регионах заключили соглашения с независимыми операторами АЗС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливо заключены в 15 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах", - говорится в сообщении.
В ФАС подчеркнули, что служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений.
Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе вице-премьер Александр Новак. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
РОССИЯАлександр НовакНПЗ
 
 
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