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Вторую киевскую квартиру блогера Лебедева снова выставят на торги

Вторую киевскую квартиру блогера Лебедева снова выставят на торги - 30.09.2026, ПРАЙМ

Вторую киевскую квартиру блогера Лебедева снова выставят на торги

Вторая киевская квартира российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева повторно продается с аукциона, сообщает в среду Фонд государственного имущества... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:14+0300

2026-09-30T15:14+0300

2026-09-30T15:14+0300

украина

киев

артемий лебедев

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вторая киевская квартира российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева повторно продается с аукциона, сообщает в среду Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Фонд сообщал 30 июня, что продает с аукциона две киевские квартиры Лебедева. Одну из них, расположенную около Золотых ворот, на аукционе купила за 301 тысячу долларов украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня". "Конфискованный киевский офис Артемия Лебедева снова выставлен на торги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фонда. Старт аукционных продаж запланирован на 8 октября. В сообщении говорится, что на продажу выставят двухуровневое помещение, расположенное в Киеве по улице Саксаганского. Площадь объекта составляет 193,2 квадратных метров. Стартовая цена объекта составляет около 316,1 тысячи долларов. Предыдущие торги не привели к заключению соглашения. По данным фонда, имущество ранее было взыскано в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда Украины. В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение совета национальной безопасности Украины о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева. Санкции включают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины В марте 2023 года служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение дизайнеру из-за его репортажа о Запорожской АЭС. Въезд на Украину Лебедеву СБУ еще в 2017 году "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности". В июле 2023 года Инна Богатых, занимавшая тогда пост директора департамента санкционной политики, сообщала, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск украинского минюста о взыскании в доход государства двух квартир дизайнера в центре Киева.

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украина, киев, артемий лебедев